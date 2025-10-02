南韓總統李在明：明年國防預算增8.2%

南韓1日在忠清南道雞龍台舉行建軍節閱兵儀式，韓軍最大型彈道飛彈「玄武-5型」連續2年亮相。玄武-5型彈頭重量達8公噸，可摧毀敵方指揮部藏匿的地下掩體。（歐新社）

南韓總統李在明一日出席紀念建軍七十七週年活動，宣布大幅提高明年國防預算，增幅達八．二％，李在明表示，將打造捍衛憲法的軍隊，致力達成國防自主。根據國防部長安圭伯說法，南韓將透過現役配合外包方式，將軍隊保持在五十萬人的規模。

宣示強化國防自主

李在明在一日建軍紀念日的演說中指出，實現自主國防是必要選項，應激發國民對國防力量的自豪和信心，在建設自主國防道路上穩步前行。「我們透過顯著擴大對國防戰略技術產業的投資，包括先進航太引擎、匿蹤技術等，改革我國軍隊成為有能力、專業的智慧、精英部隊」。

南韓也將著重投資人工智慧、無人機和機器人等科技，在南韓力圖因應兵源持續縮減之際，南韓規劃明年國防預算將投入六十六．三兆韓元（一．四兆台幣），較今年提高八．二％。

南韓宣示強軍、國防自主決心，時值美國總統川普上任後，一直力促國防夥伴提高對自身安全的開支。李在明表示，以南韓的國防預算為北韓國內生產毛額（GDP）的一．四倍來看，南韓是軍事強國，同時，南韓基於牢固的韓美同盟具備核嚇阻力，國防力量較以往任何時候都更強大。他也表示，政府將基於這份穩固的同盟關係，收回戰時作戰指揮權，實現南韓掌握韓美聯防的主導權。

南韓總理金民錫上週受訪表示要強化國防，計畫未來十年將國防開支提高到GDP的三．五％；今年此比率估計為二．三二％。

兵力規模維持50萬人

南韓國防部長安圭伯九月卅日與記者座談時指出，南韓兵力規模必須維持在五十萬人，因此，國防部規劃將作戰部隊等現役軍人維持在卅五萬人，警戒、運輸和軍需等非作戰職位則由外包人員擔任，以現役結合外包方式，維持軍隊規模穩定。他指出，軍中文職、常備預備役等十五萬人，將盡量安排在非作戰崗位，以因應兵源減少的問題。

安圭伯也駁斥外傳駐韓美軍可能削減說法，明確表示韓美從未討論過此議題，並強調政府向美方持續強調駐韓美軍穩定駐防，對朝鮮半島和平與穩定的重要性，美方也充分認同。至於統一部長建議停止韓美聯合軍演，安圭伯表示，除非北韓也停止，否則南韓不會片面停止這類軍演。

