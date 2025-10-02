日本將建立土地監管系統 掌握外國人獵地實態

日本國土交通省將建立一套新的全國監管系統，掌握外國人士大規模購買土地的實際狀況，以防止土地的不當使用。圖為福島縣的農地轉型為太陽能發電場。（彭博檔案照）

去年37個東京巨蛋大農地被買走 中國人最大買主

日本正逐步修補過於寬鬆的外國人政策，國土交通省將建立一套新的全國監管系統，掌握外國人士大規模購買土地的實際狀況，以防止土地的不當使用。

中資北海道購地蓋中國村 掀恐慌

近年來，外籍人士在日本購地引發不少爭議，例如今年六月有中資企業在北海道倶知安町購買大片山林地，且未經許可進行砍伐，面積達三．九公頃，打算建造「中國村」，引起當地民眾恐慌。

日本現行的「國土利用計畫法」規定，達到一定面積以上的土地交易，必須在簽約後兩週內向都道府縣或政令指定都市申報。國土省今年年中修改申報內容的施行規則，除金額、用途、所有者地址外，還新增國籍的填寫義務。

所謂「一定面積以上的土地交易」，包括山林地規模達一萬平方公尺（一公頃）以上、商業或住宅區兩千平方公尺以上、農地五千平方公尺以上。

日本經濟新聞報導，為掌握外國人士大規模購買土地的實態，國土省將編列預算新建全國監管系統，未來將推動全國實態調查與趨勢分析，並與地方自治體共享。

日本在加入世界貿易組織（WTO）的「服務貿易總協定」（GATS）時，並未參加對外國人土地取得限制的保留條款，原意是為了避免讓外國人處於不利地位，但也因為管理過於寬鬆，形成國土保安上的漏洞。

產經新聞也報導，農林水產省調查顯示，去年外國人或外國法人購買的日本農地，總計達一七五．三公頃，約相當於卅七個東京巨蛋面積，為前一年的兩倍，而購買者又以中國人居多。

據報導，旅居日本的外籍人士中，有三七七人購買總計九十五公頃的農地，其中又以一〇二名中國人為最大宗。旅居日本的外國人為主要股東或董事的法人卅二家，共購得七十九公頃農地，也以中國籍和南韓籍居多。此外，外國法人，包括住在海外的外國人為主要股東或董事的法人在內，去年購買日本農地者也都是中國的法人。

據報導，在日本，不論是外國人個人或法人，都可以取得土地，這在世界上是極為罕見的制度。菲律賓就禁止外國人持有土地。美國原則上容許自由取得，但攸關國家安全的案件，必須接受美國外來投資審查委員會（CFIUS）嚴格審查。

外國駕照轉換制 取消短期停留者申請

另外，為修補外國人濫用日本現行「外國駕照轉換制度」，假藉觀光名義赴日「洗駕照」的漏洞，日本警察廳修改「道路交通法施行規則」，一日正式上路，新制原則上不再接受外國觀光客等短期停留者申請，相關的筆試和路考也趨於嚴格，比照新照考試。

