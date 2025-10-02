七年來首次／醫保經費喬不攏 美政府關門

由於國會議員與總統川普在預算談判中意見分歧，未能就民主黨要求增加健保經費達成協議，美國聯邦政府10月1日零時01分開始停擺。圖為參議院多數黨（共和黨）領袖圖恩在參院表決後召開記者會。（路透）

由於美國總統川普與國會議員就民主黨人要求的醫療保健經費的談判陷入僵局、導致短期撥款法案未能在國會表決中過關，美國聯邦政府在美東時間十月一日午夜〇時〇一分（台灣時間同日正午十二時〇一分）因經費到期幾乎全面停擺，共和、民主兩黨互控得為重演七年前聯邦政府大停擺的噩夢負責，川普則撂話要趁機大砍民主黨支持的計畫與解雇民主黨公務員。

兩黨互控對方須負責

這次聯邦政府停擺，肇因於國會參議院未能通過此前已獲得國會眾議院批准、共和黨主張把現有預算延長七週至十一月以免政府停擺的「單純版」的短期撥款法案；參議院多次否決此案，要求政府必須先恢復被削減的醫療保健補貼，特別是針對低收入戶的俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的「平價照護法」，而共和黨方面則拒絕讓步。

川普撂話大砍民主黨籍公務員

面對聯邦政府許多部門與機構關門大吉，川普揚言要懲罰民主黨及其選民，做法是專門大砍民主黨進步派的優先議題，以及迫使公部門進行自他首度執政時的第一次政府停擺以來的最大規模裁員。川普告訴記者，「所以我們會解僱很多深受（政府停擺）影響的人。他們是民主黨人，（被裁員的）會是民主黨人」。川普還說，聯邦政府停擺也能帶來不少好處，暗示要趁機清理共和黨不想要、多半屬於民主黨的東西。

75萬公務員沒班可上 NASA將關閉

包括美國在台協會（AIT）等多個美國駐外大使館已在X上宣布，除「緊急安全資訊」，大使館官方社群帳號將不再更新；美國國家航太總署（NASA）也指出，該署因政府資金屆期而「關閉」。

儘管包括美國郵政、軍隊，以及社會安全與食物券等社福計畫不受聯邦政府停擺影響，但美國國會預算處估計，每天可能有多達七十五萬名公務員沒班可上，以及得等政府停擺結束後才能領薪水。

參院民主黨領袖舒默與傑福瑞斯指責川普與共和黨人要為聯邦政府關門負責，「他們不想保護美國人民的醫療保健」；但也表示願意繼續協商…「民主黨隨時準備好找尋重啟政府的兩黨合作道路」，但稱此舉需要的是「可靠的合作夥伴」。

川普首任曾停擺35天 經損30億美元

這已是一九七六年以來第廿一次政府停擺，川普第一次總統任期便曾停擺三次。目前並不清楚這波聯邦政府停擺會持續多久。美國聯邦政府曾在川普首度執政時的二〇一八年十二月到一九年一月停擺卅五天，為史上最長的聯邦政府停擺，超越此前在民主黨總統柯林頓任內的聯邦政府停擺廿一天的紀錄，原因在於府會雙方對在美墨邊境築牆看法分歧，該次政府停擺最後以川普讓步作收。國會預算處估計，那次政府停擺造成美國經濟損失卅億美元。

