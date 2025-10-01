日本緊縮移民政策 欠稅者取消永住資格

日本政府強化管制外國人政策，配合「出入國管理及難民法」修正，對於故意不繳交稅金、社會保險費，或因竊盜、傷害等犯罪被判有罪者，將可能取消其「永住許可」，新制預定在2027年4月開始實施。（法新社檔案照）

日本政府強化管制外國人政策，配合「出入國管理及難民法」（簡稱入管法）修正，對於故意不繳交稅金、社會保險費，或因竊盜、傷害等犯罪被判有罪者，將可能取消其「永住許可」，新制預定在二〇二七年四月開始實施。

社保費欠繳、竊盜傷害前科也納入

日本的外國人政策過於寬鬆，導致非法滯留與不法就業增加，除增加治安風險外，也造成社會保障負擔，今年七月參議院選舉時即有政黨提出相關批判，獲得選民共鳴。執政自民黨也提出「違法外國人歸零」的政見公約，透過修改法令以強化管制。

其中對於「永住許可」也增加取消的規定，對於故意不繳納稅金或社會保險費者，可以取消永住許可。修正法還規定，若未更新在留卡等違反入管法義務，或因竊盜、傷害等被判有罪者，也可成為取消對象。

「朝日新聞」報導，原則上，永住許可授予在日本居留超過十年、守法並正常納稅者。截至去年底，共九十一．八萬人取得永住許可，但因永住許可取得後無需定期更新，因此也出現取得後停止繳稅的案例。

日本出入國管理廳在九月廿九日召開的專家會議中，提出「故意不繳納」的判斷基準，包括無不得已理由卻不繳納、明知有支付義務卻不繳納等。新制施行前，不繳納者也可能被追溯。

不過，即使符合以上兩種情況，也不會立即取消永住許可，而是僅限於欠繳次數多、金額大、明顯無意願再繳納等惡質情況時，才會取消。

另外，若因病、災害或失業等原因無法繳納，將不適用此規定。若未收到通知等，導致不清楚是否有支付義務者，也不屬於取消對象。

報導指出，相關取消規定的運用，入管廳將聽取相關團體意見，預計明年彙整指導方針後定案。

