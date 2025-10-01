港特首發言 對美在港外交「畫紅線」

前香港民主黨主席劉慧卿（右二）在臉書張貼她出席美國新任駐港澳總領事伊珠麗（左二）酒會的合影。左一為親港府的區議員陳建強。（取自劉慧卿臉書）

上月履新的美國新任駐香港及澳門總領事伊珠麗（Julie Eadeh），近日被香港親中媒體連日刊文抨擊，指其藉上任酒會與香港民主派人士會面，並獲得國務院港澳事務辦公室轉發。香港特首李家超九月卅日對此事表示，希望駐港領事「不要做破壞性的事」，形同對美國在港外交工作畫出「紅線」。

不滿美駐港總領事宴請民主派

李家超出席行政會議前，被問到對伊珠麗與民主派人士會面的看法時表示，領事有責任恪守相關國際公約和外交慣例，「不要做破壞性的事」，以符合外交官身分的方式履行職務，「不得以任何藉口和形式，干涉中國內政和香港事務，應尊重中國主權和香港法治」。

北京對伊珠麗人事案不滿

據法國國際廣播電台（RFI）報導，伊珠麗八月底履新後，舉辦兩場酒會，邀請香港各界代表出席。官方並未公布出席者身分，美國駐港澳總領事館九月廿三日張貼活動部分照片，也未見出席者正面。

不過，親中媒體大公報、文匯報宣稱透過自有管道取得消息，指伊珠麗藉酒會之機，與香港前政務司司長陳方安生、前民主黨主席劉慧卿會面，連日撰文抨擊。中國國務院港澳辦四天內接連轉發其中三篇文章，內容包括指稱伊珠麗「勾結」陳方安生、「顏色革命推手」等，並批評劉慧卿在民主黨解散後「未見收斂」，在酒會上「滿場飛」。

廿七日轉發文章「提出警告，畫下紅線」，引述中國外交部駐港特派員崔建春廿三日與伊珠麗見面時，敦促美方不得干涉香港事務和中國內政等言，稱「無一處不在『畫紅線』」。

香港經濟日報廿九日刊登的專欄文章，也引述知情人士看法指稱，北京對伊珠麗人事案心有不滿，雖仍批准她履新，但抱持戒心，港澳辦轉發前述文章是「北京要畫下紅線」，嚴防她在香港「搞事」。

劉慧卿廿八日在臉書發文張貼一張她出席酒會的合照，照片中除了她和伊珠麗，還包括親港府的區議員陳建強。劉慧卿聲稱當天自己遲到，在會場拍照後只簡單聊了幾句，便隨即離開，現場人不多，也沒怎麼和其他人打招呼，「怎麼會滿場飛」。她說自己常參加多國在港舉辦的活動，從來沒有人提醒過她不要參加任何外國政府舉辦的酒會。

