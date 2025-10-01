過度重內輕外》川普新版國防戰略 美軍將領憂心

美國國防部（戰爭部）部長赫格塞斯9月30日在維吉尼亞州匡提科陸戰隊基地，向美軍將領發表談話。（路透）

就在全球約八百名美國軍事將領返國，出席九月卅日由國防部（戰爭部）部長赫格塞斯召集的會議之際，「華盛頓郵報」報導，即將在下月發布的新版「國防戰略」（NDS），儘管強調中國侵略台灣的野心，卻仍輕忽與北京的全球性競爭關係，引發軍事領袖憂心，連參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）也傳出向赫格塞斯申明，NDS應將重心置於嚇阻，甚至在衝突中擊敗中國的軍事準備。

參聯會主席：NDS應以擊敗中國為重心

報導指出，赫格塞斯重整美國軍事優先目標，將焦點置於本土威脅，限縮與中國的競爭，削弱美國在歐洲及非洲扮演的安全角色，促使數名軍事高層表達反對意見。知情人士透露，由於總統川普高度個人化且不時互相衝突的外交措施，軍方內部對NDS展現的短視和輕忽性質，催生出沮喪氛圍。

報導提到，NDS草案已在全球美軍將領內部傳閱，草擬階段出現異議實屬正常，但此次表達意見的官員人數和批評深度，有別於以往。知情人士指出，凱恩近期便向五角大廈領導層表達自身擔憂，給予赫格塞斯「完全坦率」的回饋。據稱凱恩試圖讓NDS重心仍著重於嚇阻，以及必要時擊敗中國的軍事準備。

多年來，五角大廈向來秉持最佳國防戰略在於建立、維持海外強大軍事聯盟，但赫格塞斯團隊已指明，將從歐洲撤離部分軍力並統整司令部，在烏俄戰爭仍無平息跡象之際，俄羅斯最近又接連侵犯北大西洋公約組織（NATO）成員國領空，此舉料將引發部分美國盟友不安。

赫格塞斯在對美軍將領的演說中，傳達整肅軍隊風氣的決心，誓言整頓五角大廈對於歧視申訴和錯誤指控的處理及調查方式。他還批評軍人體態不佳有損軍隊形象，「在五角大廈的大廳看見肥胖的將領，令人完全無法接受」，未來的體適能測驗將以男性基準為唯一標準，「缺乏專業形象的時代落幕」。

美國總統川普則在超過四十分鐘的演說中論及多項議題，包括將「墨西哥灣」改名「美國灣」，對烏俄和平進程感到沮喪，以及諾貝爾和平獎、關稅和前總統拜登使用自動簽名機等。川普還聲稱，應該利用危險的城市做為軍隊的訓練場地，並預告很快就會在芝加哥派駐軍隊。

