川普提加薩20點和平計畫 以色列樂觀巴人斥鬧劇

美國總統川普（右）9月29日在白宮與以色列總理納坦雅胡（左）舉行會談，會後提出20點和平計畫。（法新社）

美國總統川普九月廿九日宣布，由美方推動的廿點加薩和平計畫，獲得以色列總理納坦雅胡支持，這是將為中東帶來「永久和平」的「歷史之日」。納坦雅胡讚揚川普提出的計畫符合以色列戰爭目標，但仍重申堅決反對巴勒斯坦建國。

納坦雅胡重申反對巴勒斯坦建國

川普表示，他將給巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」三到四天時間做出回應。美國哥倫比亞廣播公司新聞網引述消息人士說法，哈瑪斯「傾向同意」，可能在十月一日向居間斡旋者做出回應。

在白宮與納坦雅胡會晤逾兩小時後，川普感謝納坦雅胡同意美方計畫，強調雙方只要合作，「便能結束數十年、甚至數世紀來我們所目睹的死亡和破壞」。納坦雅胡表示，雙方達成的關鍵協議為中東和平進程鋪路，帶回所有以色列人質，解除哈瑪斯的軍事能力，終結其治理，並確保加薩絕對不會再對以色列構成威脅。

白宮給哈瑪斯3至4天時間回覆

川普強調，哈瑪斯若拒絕和平，美國將全力支持以色列採取一切必要行動。哈瑪斯官員努努向卡達電視網「Araby TV」表示，哈瑪斯將檢視任何不與巴勒斯坦人民利益有所衝突的提案。

「以色列時報」揭露，納坦雅胡在以國防軍（IDF）撤軍與哈瑪斯去武裝化兩項主要議題上，爭取到更切合以國立場條件。在為釋放人質做準備的第一階段撤軍行動中，以軍仍可留駐加薩走廊大部分地區；即使在第三階段全數撤離後，以軍仍可沿著加薩走廊邊界建立「安全緩衝區」。

哈瑪斯去武裝 設施摧毀不予重建

哈瑪斯去武裝化方面，則從「全面致力於摧毀、組織建造任何進攻型軍隊」，調整為「所有軍事、恐怖及進攻性設施，包括隧道與武器製造工廠，都將被摧毀且不予重建」。

然而，即使和平計畫為巴勒斯坦建國前景預留後路，納坦雅胡仍重申，「堅定反對任何巴勒斯坦國家」，並聲稱川普表示能理解以色列立場。

歐盟、俄中肯定

川普的和平提案獲得國際社會正面迴響。歐盟執委會主席馮德萊恩對此表示歡迎，歐盟也準備做出貢獻。德國總理梅爾茨卅日會見遭哈瑪斯扣押的人質家屬時表示，川普提出的和平方案是結束加薩戰爭的「最佳機會」。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄羅斯向來支持並歡迎任何由川普提出、旨在終結當前加薩悲劇的安排。中國外交部也表態「歡迎並支持」。

中東鄰國聯合聲明歡迎

埃及、約旦、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、土耳其、印尼、巴基斯坦和卡達等阿拉伯和穆斯林國家發表聯合聲明表示，「歡迎美國總統所承擔的角色，及其終結在加薩戰爭的真摯努力」，申明「準備以正面且建設性方式與美國及各方合作，敲定協議並確保其執行」。

以色列人對這項提案抱持審慎樂觀態度，但加薩走廊居民卻持懷疑態度，認為這項計畫不切實際，只是一場無法結束戰爭的鬧劇。有人認為，這項計畫只是企圖誘騙巴勒斯坦各派系釋放被扣押在加薩的人質，卻不會換來和平。

川普加薩和平計畫要點（資料來源：綜合外電 整理：國際新聞中心 圖：法新社）

