新加坡拒羅冠聰入境 拘留後遣返美國

遭香港政府懸賞通緝的前香港立法會議員羅冠聰，近日從美國舊金山前往新加坡時遭到短暫拘留，後被遣返。羅冠聰表示，新加坡並未提供拒絕入境的理由，不確定是否有中國等外部力量介入。

星國︰羅入境不符國家利益

香港「南華早報」報導，新加坡政府證實，係基於「國家利益」拒絕羅冠聰入境。星國內政部發言人表示，羅冠聰廿七日抵達樟宜機場時被拒絕入境，隔日被遣返，「羅冠聰的入境與停留不符合新加坡的國家利益。簽證持有人在入境時仍需接受進一步檢查。」

羅冠聰是前香港立法會議員、本土派政黨「香港眾志」創黨主席，二〇二〇年逃離香港，港府根據「香港國安法」涉嫌煽動分裂國家罪，和勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，對他發佈通緝並懸賞一百萬港元。羅冠聰在二〇二一年四月獲得英國政府給予難民身分，持有英國難民旅行證件。

據報導，羅冠聰三週前獲得前往新加坡的簽證，打算前往當地參加一場閉門活動。他在廿六日出發，廿七日抵達新加坡，在入境檢查時遭到拘留。四個小時後，星國移民局官員告知其入境被拒，但未提出解釋。他隨後被轉移到遣返候留室，廿八日上午返回舊金山。

羅冠聰認為，他被拒絕入境的決定「具有政治動機」，但「不確定」是否有諸如中國等「外部力量直接或間接介入」。中國外交部發言人郭嘉昆則稱，各國有權管理自身移民事務，並強調「你提到的這個人是反中亂港分子，依法被香港警方通緝。」

英國「金融時報」報導，羅冠聰被拘留期間曾接觸英美政府，但不確定英美曾否就此接觸新加坡。新加坡與香港締結移交逃犯協定，但不涵蓋政治罪行。新加坡過去也曾以「不得做為政治活動平台」為由，拒絕外國行動人士入境。

