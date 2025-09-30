自民黨總裁選舉 週六登場》小泉陣營頻出包 恐重演「一輪遊」？

日本自民黨臨時總裁選舉在即，最新民調顯示，前經濟安保擔當大臣高市早苗（左）和農林水產大臣小泉進次郎（右）掌握領先優勢。（美聯社檔案照）

日本自民黨臨時總裁選舉即將在十月四日進行投開票，日本媒體發布的最新民調顯示，前經濟安保擔當大臣高市早苗和農林水產大臣小泉進次郎掌握領先優勢，高市在黨員黨友票方面較佔優勢，小泉則獲得較多國會議員支持，第三名的官房長官林芳正緊追在後。由於小泉陣營近期接連出包，不排除會重演去年的場景，即小泉在第一輪投票時落馬，由林芳正後來居上，與高市對決。

高市 黨員黨友票佔優勢 小泉 較多國會議員支持

自民黨臨時總裁選舉共有五人參選，除了高市、小泉和林芳正之外，還有前經濟安保擔當大臣小林鷹之與前幹事長茂木敏充。這次選舉採全規式投票，國會議員二九五票，黨員票二九五張則由九十一萬名黨員黨友投票後依公式換算，合計共五九〇票。由於這次有五人競逐，要在第一輪投票拿下過半票數難度極高，很可能和去年一樣，由前兩名進入第二輪投票。

日媒在廿七日和廿八日所做的民調均顯示，高市和小泉居於領先，林芳正則緊追在後。東京電視與日本經濟新聞廿八日公布的電話民調顯示，高市以卅四％支持度居冠，小泉廿五％、林芳正十四％、茂木五％、小林四％。朝日新聞網（ANN）的調查則是小泉以卅三％居冠、高市卅一％、林芳正十四％。共同社對自民黨支持者的調查顯示，高市卅四．四％、小泉廿九．三％、林芳正十九％。讀賣新聞也對自民黨支持者進行調查，結果小泉四十％、高市廿五％、林芳正十六％。

這種情況和去年非常類似，小泉去年和石破、高市進入領先群，但因發言連連出包，最後未能進入第二輪決選。今年小泉和高市再次進入領先群，但小泉陣營近期又再次出包，他的發言明顯變得謹慎，但也因為謹慎過度，在演說時頻頻看小抄，甚至連辯論交互提問時，都得靠小抄才能問完問題。

此外，小泉陣營動用網軍洗留言，同一個帳號在一個半小時內，共灌進五百則留言，多半強調「小泉是好人」，而非他提出的政策。事實上，最近傳出農林水產省打算開放紐西蘭的麝香葡萄，小泉顯然並未在事前取得地方的理解，就逕自發布消息，結果引發山梨縣等產地的強烈反彈，連帶在他擔任環境大臣任內推動太陽能光電和塑膠袋收費制等多筆政策爛帳，都被網友翻出來批鬥。

小泉開高走低，很可能重演去年的場景，第三名的林芳正能否漁翁得利，則要看議員票的流向。包括讀賣新聞、時事通信和產經新聞做的議員票流向調查均顯示，小泉在議員票方面仍佔優勢，第二名是林芳正，高市居第三，但目前二九五張議員票中，仍有近兩成五尚未表態。

如果小泉未能進入第二輪，選票可能會像去年一樣，倒給非高市的另一個候選人，當然小泉也可能順利進入第二輪，但無論如何，高市若要勝選，只能在第一輪投票拚過半，否則將是凶多吉少。

