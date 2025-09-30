美推飛彈產量倍增 因應美中衝突

（路透）

華爾街日報廿九日引述知情人士獨家報導，為因應未來與中國可能爆發衝突，五角大廈正積極敦促飛彈供應商，在極短時間內將產量提高兩倍，甚至四倍。

極短時間提高2到4倍

據報導，五角大廈高層近期多次與多家飛彈製造商高層會談，討論加速生產高需求的關鍵武器。這項計畫由副部長費恩柏格（Steve Feinberg）親自督軍，還成立「彈藥加速委員會」（Munitions Acceleration Council），甚至每週都與業者討論相關進度。

知情人士透露，國防部（戰爭部）六月召集飛彈供應商舉行圓桌會議，部長赫格塞斯及參謀首長聯席會議主席凱恩都親自出席，會中還有多家武器製造商、Anduril Industries等軍工科技新創企業，以及供應火箭燃料和電池等關鍵零組件的供應商代表。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）表示，美國總統川普與赫格塞斯正積極探索特殊途徑，透過五角大廈高層與國防產業領袖密切合作，以強化美軍戰力並加速彈藥生產。

以愛國者飛彈最為迫切

消息人士透露，「彈藥加速委員會」目前聚焦於五角大廈因應與中國潛在衝突而希望掌控的十二項武器，包括「愛國者」攔截飛彈、長程反艦飛彈（LRASM）、「標準六型」（SM-6）飛彈、精準打擊飛彈，以及長程巡弋飛彈「聯合空對地距外飛彈」（JASSM）等。其中又以愛國者飛彈最為迫切，因為洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）苦於全球需求激增，始終無法跟上交貨進度。

不過，部分參與這項計畫的政府及業界人士質疑，政府的目標恐怕不切實際，因為個別飛彈組裝完成往往需時兩年，針對新供應商生產的武器進行測試與驗證，也需要好幾個月，並耗資數億美元，才能確保能讓美軍官兵安全使用。此外，加速生產所需經費也是難題。

川普七月間簽署「大而美法案」，要求五年之內追加二五〇億美元（約七六一九億台幣）彈藥預算。然而，專家認為，要達到五角大廈設定的目標，還需再投入數百億美元。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）彈藥專家卡拉科（Tom Karako）指出，廠商不會主動提升產量，必須與政府簽署合約後才會擴產；政府如果真的有心支持，應該以資金表態，而不能僅止於口頭承諾。部分供應商也坦承，要達成新目標並不容易，對於政府尚未實質下單就要求擴產，投資上也抱持觀望態度。

