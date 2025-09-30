美軍800將領齊聚 川普將到場喊話

在國防部（戰爭部）部長赫格塞斯（右）要求下，全球約800名美國軍事將領30日返回維吉尼亞州匡提科的陸戰隊基地開會，總統川普（左）也計畫親自出席。（路透檔案照）

赫格塞斯下達全球召集令

在國防部（戰爭部）部長赫格塞斯要求下，全球約八百名美國軍事將領卅日返回維吉尼亞州匡提科（Quantico）的陸戰隊基地開會，引發各界關注與揣測。這場原本由赫格塞斯主導的會議，如今在總統川普計畫親自出席後，可能出現變化。至於會議內容，川普聲稱屬於精神層面、振奮士氣的談話。

在華盛頓郵報公布會議消息後，川普在國家廣播公司（NBC）新聞網的專訪中談到，會議性質著重「團隊精神」（esprit de corps）層面，「談論的是我們在軍事上的優秀表現，以及我們的良好狀態，還有許多正面的事情」。他在接受路透訪問時也說，「我想告訴這些將軍我們愛他們，他們是備受尊敬的領袖，要堅強、堅韌、聰明，以及富有熱情…這都是為了團隊精神。是時候有人該做這件事情了」。

官員推測 攸關新版國防戰略

這場會議罕見地將美國軍事領導層齊聚一堂。華郵最先披露的會議安排顯示，赫格塞斯要求擔任指揮職務的准將（含）以上軍官，以及海軍同級軍官與高階顧問出席，涵蓋駐歐洲、中東及亞太地區等衝突熱點的最高指揮官，人數可能超過一千人。基於美軍的全球部署規模，部分將領的旅行里程上看數千英里。會議實際目的不明，加上幾近史無前例的集會模式，在旅行開支和將領齊聚一堂的安全問題上，均引發疑慮。

前五角大廈發言人尤約特向華爾街日報表示，這場集會「極度擾人」，不但要耗費數千萬美元讓將領飛回美國，更遑論必須在沒有明確理由情況下，從正在執行的重要任務抽離。部分官員推測，預定下月發表的新版「國防戰略」（NDS），可能是會議理由之一。

赫格塞斯在會中的談話，旨在建立將領的「戰士道德」觀念。但在川普決定出席後，五角大廈各單位接獲的通告顯示，在集會場地陸戰隊大學（Marine Corps University）的安全部署將出現重大變動，由負責維護元首安全的美國秘勤局來主導。

在川普政府的新國防戰略將焦點和資源，從與中國的潛在衝突轉向本土防禦和境內軍事部署之際，華郵引述匿名官員說法報導，赫格塞斯認真評估將若干高階將領從四星降為三星，並將提案大幅整合非洲、中東和印太地區的戰鬥司令部。

