美機密情資》中國打造渡輪船隊 為侵台做準備

美國軍事情報機密報告顯示，中國正迅速擴建其商用渡輪船隊，以建構對台灣發動入侵的能力。圖為中國「棒棰島」渡輪。（取自中遠海運客運網頁）

平時為民船 具備軍事運輸能力 參加解放軍演習

澳洲廣播公司（ABC）掌握一份由美國國防情報局（DIA）向五角大廈提供的機密情資，內容示警中國正迅速建立一支具備軍事運輸能力的商業渡輪船隊，目的顯然是為侵略台灣做準備。

由美國、加拿大、英國、澳洲和紐西蘭組成的情報共享網絡「五眼聯盟」曾揭示，二〇二二年有約卅艘商業渡輪投入中國人民解放軍的軍事演習。衛星影像顯示，中國軍方在今年稍早的演習中，已對渡輪與新建造的登陸駁船進行測試，並演練部署兩棲部隊。

目標明年底完成76艘大型渡輪

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）披露，北京的目標是在二〇二六年底打造出七十六艘大型渡輪，「有明確證據顯示，中國軍方意圖使用滾裝船（載具可直接進出的渡船）支持軍事行動」。

駁船連結滾裝船 可組浮動碼頭

依美國海軍戰爭學院解析，中國新建造的登陸駁船是特別設計用來與中國滾裝船搭配，能夠互相連結組成一座八二〇公尺的浮動碼頭。

美國情報機關認定，中國國家主席習近平下令軍方在二〇二七年具備侵台能力，最大阻礙之一為在灘頭部署大規模軍力和物資的能力。今年稍早前，中國社媒出現一系列神秘登陸駁船，在廣東湛江海灘演習的畫面，地點鄰近解放軍南部戰區總部。澳洲戰略政策研究所（ASPI）專家柯雷拉指出，「中國毫無疑問地正在建立對台侵略能力」。

北京大學海洋戰略研究中心主任胡波指稱，美軍的情報評估是對中國「赤裸裸的威脅」，強調「準備與意圖是兩回事」，中國為台灣危機做準備合乎情理，但不代表會在未來迅速採取行動。

我國駐澳洲代表徐佑典向澳廣證實，台灣視中國的輪船為對台擴張意圖的一部分，並目睹更多試圖削弱台灣民主及社會，包括網路攻擊在內的「灰色地帶」戰術，「民用船隻或其他海上軍民兩用設施，也是中國戰略的一部分」。

美國國防部（戰爭部）在一場與中國的衝突情境評估中，將商業渡輪視為潛在軍事目標，意味著在台灣爆發危機時，即使船上有民間船員，也可能遭美軍鎖定和擊沉。美國印太司令部內部的討論文件表明，「將部隊直接投入衝突之中，屬於通常為軍艦所執行的『交戰行為』，而解放軍顯然意圖利用商用滾裝船來達到此目的」。

中國具備全球最大規模的造船能力，引發美國軍方高度警戒。柯雷拉指出，許多渡輪的所有權掌握在與國家相關的企業手中，並按法律要求進行軍事改裝，融入解放軍的訓練之中，展現習近平「軍民融合」戰略下的進展。

不過，柯雷拉也強調，登陸駁船脆弱且受限，僅有在部隊已於岸上取得重大進展後，才得以派上用場，因此仍應關注中國軍隊的訓練頻率、航空母艦和火箭軍，這些項目具有更深遠的意義，也是習近平推動解放軍二〇二七年軍力里程碑的直接指標。

