川普命軍隊部署波特蘭 護ICE免遭「恐攻」

美國總統川普27日宣布，授權部隊前進俄勒岡州波特蘭及美國移民暨海關執法局（ICE）設施，並授權必要時動用「全部力量」。圖為反對川普政府移民政策的示威者，在波特蘭的ICE居留設施前抗議，與ICE人員對峙。（路透檔案照）

繼加州洛杉磯與首府華盛頓哥倫比亞特區之後，美國總統川普廿七日指示，在西北部奧勒岡州最大城波特蘭部署軍隊，理由是要保護聯邦移民執法當局的設施免遭「國內恐怖分子」攻擊，並授權部隊全力應對，為川普持續在國內使用軍隊，支援其大規模鎮壓移民行動的最新招數。當地民主黨政府高層表示，根本沒必要派軍隊到波特蘭。

當地民主黨政府高層︰根本沒必要

川普在社群媒體發文說，應國土安全部長諾姆的要求，他已指示國防部長赫格塞斯提供一切必要部隊，保護慘遭「戰爭蹂躪」的波特蘭，以及任何遭受「反法西斯運動」（Antifa）與其他國內恐怖分子圍攻的移民暨海關執法局（ICE）設施。目前並不清楚川普所謂的用「全力」是否意味著致命武力，也不清楚川普授權動用部隊保護ICE設施，是僅限波特蘭還是遍及全美。

美國國防部（戰爭部）並未說明對波特蘭是部署國民兵、現役美軍，還是兩者兼具，僅稱將依川普指示行動。川普廿五日聲稱，職業煽動者與無政府主義者之流的「瘋人」，試圖燒毀波特蘭的建築。ICE是國土安全部下轄的聯邦執法部門，為執行川普鎮壓移民政策的主力之一，因強力取締與抓捕移民而頻頻與民眾爆發衝突。至於Antifa，日前已被列為恐怖組織。

這是川普繼洛杉磯與華府後，再次派軍進駐民主黨執政城市。一如該州其他官員，透過川普發文才得知消息的波特蘭市長威爾森（Keith Wilson）說，波特蘭與美國其他任何城市都不需要部署部隊，「除非總統有意為之，否則他在這裡找不到任何違法或暴力」。民主黨籍的奧勒岡州州長柯泰克（Tina Kotek）也認同無須派軍，並稱將持續溝通，盼川普收回成命。

民主黨籍的奧勒岡州聯邦參議員魏登（Ron Wyden）在社群平台X發文批評川普意圖重演「二〇二〇年的劇本」，派軍進入波特蘭是為了挑起衝突與暴力」。二〇二〇年明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察扼頸致死案，引爆全美各地抗議潮，包括波特蘭，當時執政的川普就曾派部隊企圖平亂，遭批評為提油救火，讓抗議愈演愈烈。

波特蘭今年前六月 暴力犯罪率下降

數據顯示，波特蘭今年前六個月的暴力犯罪率下降，凶殺案比去年同期減少五十一％，數量也遠低於人口相當的肯塔基州路易斯維爾與田納西州孟菲斯。

