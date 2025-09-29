貪11.4億 中國前農業部長唐仁健判死緩

中國吉林省長春市中級人民法院廿八日一審宣判，前農業農村部長唐仁健任官十七年期間，利用職權非法收受二‧六八億餘人民幣（約十一‧四億台幣）財物，依受賄罪判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。(維基百科)

中國吉林省長春市中級人民法院廿八日一審宣判，前農業農村部長唐仁健任官十七年期間，利用職權非法收受二‧六八億餘人民幣（約十一‧四億台幣）財物，依受賄罪判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。

「央視網」報導，經調查，唐仁健二〇〇七年至二四年間利用中央財經領導小組辦公室副主任、中央農村工作領導小組辦公室副主任、廣西壯族自治區副主席、中央農村工作領導小組副組長兼辦公室主任、甘肅省長、農業農村部長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、工程承攬、職務調整等事項上提供幫助，直接或透過他人非法收受約二‧六八億餘人民幣的財物。

請繼續往下閱讀...

去年五月，唐仁健在農業農村部部長任內落馬，同年十一月被開除中共黨籍和公職（雙開），今年四月被提起公訴，七月接受長春市中級人民法院開庭審訊，並當庭表示認罪、悔罪。

公開通報指出，一三年至二四年間，唐仁健多次接受私營企業主、地方黨政領導幹部安排的宴請，飲用高檔酒水，相關費用由對方支付；多次接受私營企業主安排的旅遊活動，相關費用由私營企業主支付；直接或者通過家人違規收受私營企業主、管理和服務物件所送現金、黃金紀念章等。

法院認為，唐仁健的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑；但鑑於他受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實；且「認罪悔罪，積極退贓」，贓款贓物大部分已追繳，具有法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑可不立即執行，遂做出前述判決。

今年五月，「中國紀檢監察報」發表文章「對違規吃喝露頭就打」，提到從唐仁健接受可能影響公正執行公務的宴請，到重慶市人大常委會原副主任鄭洪違規組織公款宴請，再到河南省信陽市、羅山縣十名幹部在學習教育期間違規吃喝，一系列案例表明，時至今日，仍有一些黨員幹部「吃心不改」、「酒癮難戒」，而違規吃喝往往是違紀違法行為的「導火索」，是腐敗問題的「催化劑」。

死刑緩期執行簡稱「死緩」，是中國特有刑罰制度。與一般緩刑不同，死緩的緩刑期內，犯人仍需收押監禁。期間，受刑人若未蓄意犯罪，即減為無期徒刑；若有重大立功表現，則可再減為有期徒刑；若故意犯罪經查證屬實，並由最高人民法院另行覆核，才執行死刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法