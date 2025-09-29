不滿聯合國制裁 伊朗嗆適當回應

在伊朗與西方國家的核談判破局後，聯合國恢復對德黑蘭當局實施武器禁運等廣泛制裁，伊朗外交部28日譴責重啟制裁「毫無道理」。圖為伊朗國會議長卡利巴夫28日在國會發言。（路透）

伊斯蘭革命以來 最重大危機

伊朗廿八日譴責聯合國恢復針對其核計畫的制裁「毫無道理」，揚言將捍衛國家權益與採取適當回應。已於台灣時間廿八日重啟的聯合國制裁，堪稱是已在國內不滿情緒高漲與對外核協議停滯夾擊下的伊朗神權統治者，自一九七九年伊斯蘭革命以來面臨的最重大危機之一。

伊朗外交部發表聲明指出，重啟無效的決議「沒有法律根據且毫無道理」…所有國家皆應避免承認此種非法局面；伊朗將堅決捍衛國家權益，堅定且適當回應任何旨在損害伊朗人民權益之舉。

在豁免與延後制裁的決議草案先後在聯合國安理會遭封殺後，美東時間廿七日晚間八時（台灣時間廿八日早上八時），安理會二〇〇六年到一〇年間通過的一系列制裁決議重新恢復，內容包括凍結伊朗海外資產、禁止武器交易，以及懲罰伊朗彈道飛彈計畫等措施。

二〇一五年，伊朗與西方強權簽署放棄發展核武以換取解除制裁的「聯合全面行動方案」（JCPOA）。上月，簽署國中的英國、法國、德國以伊朗未執行JCPOA為由，要求啟動安理會第二二三一號決議中的「快速恢復制裁」機制，恢復對伊朗的制裁。依規定，卅天內將自動重啟制裁。

以色列外交部廿八日則表示，樂見聯合國恢復制裁，此乃對德黑蘭核計畫違規行為的直接回應，「就是要防止伊朗擁有核武。國際社會必須運用一切手段來實現這項目標。」

在聯合國恢復制裁前後，伊朗物價飆升、貨幣里亞爾（rial）兌美元匯率再創新低，讓民眾感受到更大壓力。伊朗官員與內部人士擔心，若核議題談判無法有所突破，伊朗經濟孤立恐將進一步加劇，進而助長民怨。但官員也坦承，接受西方要求將有導致統治菁英瓦解之虞，定義伊朗硬頸立場的「不屈服於西方壓力」的革命信念，將遭到邊緣化。

官員指出，伊朗的神權領導階層目前進退維谷，而讓緊張局勢進一步加劇的是，一旦與西方的交涉失敗，以色列可能再次攻擊伊朗核設施…「人民禁不起更大經濟壓力或另一場戰爭」。

儘管聯合國重啟制裁，西方國家仍強調對話管道依然暢通，美國國務卿魯比歐敦促伊朗「接受真誠的直接對話」。英、法、德外交部長則發表聯合聲明，強調將繼續尋求「新的外交解決方案，以確保伊朗永遠不會取得核武」，並呼籲德黑蘭當局「避免任何升級行動」。

統治菁英分歧 有人反對硬槓

伊朗統治菁英在應對恢復制裁危機上歧見漸深，有人主張硬槓，也有人反對，擔心恐因此導致德黑蘭政權瓦解。部分決策者認為，在不進一步讓步的情況下，不戰、不達成協議並繼續談判的「維持現狀」作法，應是最佳選擇。

