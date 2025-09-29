俄機頻侵擾 北約升級波海防空任務

北約軍事委員會主席德拉貢，27日在拉脫維亞首都里加舉行的北約軍委會會議落幕後，召開記者會。（歐新社）

在波蘭、羅馬尼亞、丹麥、愛沙尼亞等東歐和波羅的海國家接連遭到俄國無人機和戰機侵犯領空後，北大西洋公約組織（NATO）廿七日表示，將在波羅的海地區升級任務，部署防空巡防艦與其他裝備。俄國外交部長拉夫羅夫則堅稱，俄國無意攻擊歐洲，但將對任何侵略行為予以「果斷回應」。

北歐最繁忙的丹麥哥本哈根機場廿二日深夜因多架大型無人機闖入領空，一度關閉數小時，另外五座較小型的軍民兩用機場也短暫關閉。丹麥國防軍廿七日表示，廿六日晚間在若干軍事設施附近又發現不明無人機。十九日，愛沙尼亞也指控三架俄國「米格-31」戰機入侵領空十二分鐘，北約的義大利戰機隨後將其驅離。此前，俄國無人機也曾入侵波蘭、羅馬尼亞領空，引起兩國及北約高度警戒。

北約此前已警告莫斯科，將動用「所有必要的軍事與非軍事手段」自我防衛，廿七日再次發布聲明，將「在波羅的海地區以全新多領域裝備，進一步加強警戒」，其中包括「情報、監控與偵察平台，以及至少一艘防空巡防艦」。這些新部署將強化北約自今年一月啟動的「波羅的海崗哨」（Baltic Sentry）任務，該任務原為回應波羅的海海底電纜、電信網絡及天然氣管線多起受損事件，並在此行動中派遣巡防艦、巡邏機及海軍無人機，以協助保護關鍵基礎設施。

拉脫維亞︰應轉型具備交戰規則空防

拉脫維亞總統林克維奇（Edgars Rinkevics）廿七日在首都里加舉行的北約軍事委員會會議上，以俄國侵犯北約空域為由，敦促北約加強對波羅的海國家的保護，「應該將波羅的海的空中警戒任務，轉型為具備相應交戰規則的波羅的海空防任務，這是當務之急」。

事實上，立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）本月稍早便表示，立國政府已備妥立場文件，主張改變北約任務性質，納入額外能力，例如陸基防空資產、感測器等。北約本月雖已啟動「東翼哨兵行動」（Eastern Sentry），加強歐洲東翼防禦，以回應俄國無人機入侵波蘭領空，但波羅的海國家官員表示，仍需要更多保護。

不過，北約決策採卅二個成員國共識決，目前尚未回應改變任務性質的呼籲，也未立即對林克維奇的言論發表評論。

隨著俄國與北約之間緊張情勢不斷加劇，俄國外長拉夫羅夫廿七日在紐約聯合國大會上，向世界各國領袖堅稱，俄國無意攻擊歐洲，但將對任何侵略行為予以「果斷回應」。與此同時，拉夫羅夫對美國的語氣則明顯緩和，聲稱莫斯科仍抱有繼續與華府對話的「一絲希望」，並表示俄國將川普政府視為務實的對手。

