595架無人機48枚飛彈 俄猛轟烏國

俄羅斯27日深夜至28日凌晨再度向烏克蘭各地發動空襲，主要目標是首都基輔，時間長達逾12小時，是烏俄全面開戰以來對基輔最持久的襲擊之一。（路透）

基輔遇襲逾12小時 烏籲國際加強制裁

俄羅斯廿七日深夜至廿八日凌晨再度向烏克蘭各地發射五九五架無人機和四十八枚飛彈，主要目標是首都基輔，時間長達逾十二小時，是烏俄全面開戰以來對基輔最持久襲擊之一，造成至少四人死亡、數十人受傷，甚至迫使鄰國波蘭關閉東南部兩座城市附近的領空，並緊急出動戰機戒備。基輔方面再次呼籲，必須對俄國實施更多制裁。

與此同時，烏克蘭也出動長程無人機，攻擊俄羅斯楚瓦士共和國（Chuvashia）境內一座油泵設施，引發火勢，該設施暫停運作。

烏克蘭攻擊俄國油泵

烏國空軍表示，俄軍此次攻擊的主要目標是基輔，防空部隊擊落五六八架無人機和四十三枚飛彈。基輔整夜籠罩在巨大的爆炸聲中，無人機在上空盤旋，防空火力轟隆聲響不斷。空襲警報直到廿八日上午九時許解除。

「路透」記者在基輔郊區目睹兩排新建房屋幾乎完全被毀，停放在附近的汽車被落下的碎石壓平。緊急服務當局表示，至少四人死亡，包括一名十二歲女童，全國各地則至少六十七人受傷。

烏國總統澤倫斯基表示，俄軍襲擊持續逾十二小時，發射的飛彈包括「匕首」高超音速飛彈，基輔上空廿八日上午仍有無人機被擊落，這次「卑鄙」的襲擊發生在聯合國大會總辯論即將結束之際，這正是莫斯科表明其真︰實立場的方式。澤倫斯基幕僚長葉爾馬克指出，俄軍攻擊住宅建築和基礎設施，這是一場針對平民的戰爭，對醫療設施、工廠和住宅大樓等造成廣泛破壞，烏方必將有所回應。

澤倫斯基再次呼籲國際社會採取果斷行動，切斷俄國為戰爭籌措資金的能源收入，因為只要能源繼續為俄國帶來利潤，克里姆林宮就能從這場戰爭和恐怖活動持續中獲益，「我們期待美國、歐洲、七大工業國集團（G7）和廿國集團（G20）做出強力回應」，「莫斯科想要繼續戰鬥和殺戮，它理應受到來自世界的最嚴厲壓力」。

澤倫斯基廿七日也宣布，烏國官員將於本月或下月訪問美國，商談重大武器採購及無人機生產協議。

這波攻擊也驚動波蘭。華沙當局表示，武裝部隊在空襲期間出動戰機緊急升空警戒，地面防空系統也處於高度戒備狀態，以應對俄國襲擊。俄羅斯國防部則發表聲明聲稱，俄軍攻擊目標為烏克蘭軍工複合體企業。

針對澤倫斯基威脅若俄國不結束戰爭，克里姆林宮官員將需要避難所來保命，克宮發言人佩斯科夫廿八日反嗆，澤倫斯基正在向提供資金的歐洲人展示，他是一名「勇敢的士兵」，但烏克蘭局勢與談判處境正不可逆地日益惡化。

