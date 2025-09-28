哥倫比亞總統挺巴示威 美簽被撤

哥倫比亞總統裴卓（中，戴帽者）廿六日現身美國紐約聯合國總部外的挺巴勒斯坦示威，並發言呼籲美軍抗命，美國國務院因此宣布撤銷裴卓的赴美簽證。（路透）

美國國務院廿六日撤銷哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）的赴美簽證，指其當天在紐約市聯合國總部出席聯合國大會之便，於紐約街頭參加挺巴勒斯坦示威時，當眾呼籲美軍士兵抗命，發言涉嫌煽動暴力；已返抵哥國的裴卓證實美簽被吊銷，並回嗆他不在乎。

美國國務院在Ｘ上發文表示，因裴卓「魯莽與煽動性行為」，決定吊銷其簽證」。

請繼續往下閱讀...

裴卓上街呼籲美軍抗命

根據裴卓Ｘ帳號發布的影片，他透過翻譯向群眾發言，主張組建一支比美軍強大的國際部隊以解放巴勒斯坦，並喊話：「我在此要求所有美國陸軍士兵，不要將槍口對準人類。不要聽命（美國總統）川普！聽命人類！」影片配文寫道：「解放巴勒斯坦。一旦加薩陷落，人類將亡。」

台灣時間廿七日下午，裴卓發文證實簽證遭撤，但強調「我不在乎」。他自稱是「世界自由人」，主張人類應自由往來全球，並重申「我是自由的，地球上人人都必須是自由的」。

據裴卓辦公室消息，他已於廿六日晚（美東時間）返抵首都波哥大。雖裴卓聲稱擁有義大利公民身分，但目前並不清楚此次赴美所持護照。依規定，義大利等國國民赴美短期停留可免簽，僅需「旅行授權電子系統」（ESTA）授權。

裴卓長期批評以色列在加薩的軍事行動，已停止對以出口煤炭。廿三日於聯大發言時，他指責川普為以方「種族滅絕的共犯」，並要求對美國近期在加勒比海打擊販毒嫌疑船的行動展開刑事調查。裴卓說，美方的行動導致十多名手無寸鐵的「年輕窮人」死亡，但美方稱行動為緝毒一環，此舉再添美哥外交緊張。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法