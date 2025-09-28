挑撥中日？ 季辛吉曾想利用釣魚台

美國總統福特（中）在1975年12月1日至4日訪問中國，同月2日他與國務卿季辛吉（右）與毛澤東主席會晤。（路透檔案照）

根據美國國務院最新解密的外交檔案，已故前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）在一九七四年一月一場內部會議中，曾詢問幕僚，是否能「引導」中國軍隊前往中日主權爭議的釣魚臺列嶼（日本稱尖閣諸島），藉此刺激日本更重視自身領土的安全。

日本「共同社」廿七日報導，檔案顯示，一九七四年一月十九日中國人民解放軍與南越交戰並實際掌控南海西沙群島後，一月卅一日季辛吉在國務院會議上聽取亞太助卿哈默（Arthur Hummel）的簡報，隨即提問：「我們能否將（中國的）注意力引導至釣魚臺？」

刺激日本重視自身領土安全

哈默追問他是否認真考慮此舉，季辛吉回答：「這樣可以讓日本人警醒（It would teach religion to the Japanese）。」哈默質疑說「我明白我們得讓日本人警醒，但代價值得嗎？」季辛吉隨即否認：「不、不。」

日本於一九七二年九月早於美國與中華人民共和國建交，曾任美國駐日外交官、一九九〇年代擔任副駐日代表的戴明（Rust Deming）表示，這段對話顯示季辛吉認為日本在長期依賴美軍保護之下，應更積極維護自身主權與領土完整。

季辛吉於一九六九年被任命為國家安全顧問；一九七三年起兼任國務卿；一九七五年卸下國安顧問職務，仍繼續擔任國務卿至一九七七年一月。他曾推動中美關係破冰，包括一九七一年秘密訪問北京，為時任總統尼克森一九七二年歷史性訪問中國鋪路。他晚年仍被視為影響美國外交決策的重量級人物。季辛吉於二〇二三年十一月辭世，享壽一百歲。

