    首頁 > 國際

    大疆在美敗訴 被認證中國軍企

    2025/09/28 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    美國法院駁回中國無人機大廠大疆創新要求美國國防部移除黑名單的訴訟。圖為大疆今年9月初在德國柏林展出的無人機。（彭博）

    美國法院駁回中國無人機大廠大疆創新要求美國國防部移除黑名單的訴訟。圖為大疆今年9月初在德國柏林展出的無人機。（彭博）

    中國無人機大廠大疆創新（DJI）去年十月就美國國防部將其列入「中國軍工企業」清單並發起制裁一事提出訴訟，要求從黑名單中移除，但在廿六日遭美國華盛頓哥倫比亞特區聯邦法官裁定敗訴。

    大疆承認技術具備軍事用途

    五角大廈在二〇二二年十月首次將大疆創新列入每年更新的中國軍企名單，即美國法律上的「第1260H條清單」。雖然此舉並不意味立即實施禁令，但向美國企業及實體發出與該公司開展業務的風險警告。大疆去年在訴狀中表示，五角大廈「非法和誤導性」的決定，使其失去商業機會，將其污衊為國家安全威脅，並禁止其與多個聯邦機構簽訂合約。

    華府聯邦法官弗萊曼廿六日裁決，認定五角大廈已提供足夠證據，證明大疆對「中國國防工業基礎」有貢獻，且大疆自身承認其技術具軍事用途，並已應用於衝突場景。儘管大疆聲明禁止軍用，但產品在理論與實務上皆具重大軍事潛力，難以否認關聯。大疆回應稱，雖對維持列名感失望，但樂見法院駁回美方部分理由，目前正評估法律選項，並強調仍致力深耕美國市場。

    大疆在二〇二〇年被美國商務部列入「實體清單」，禁止美企與其交易；二一年，美國財政部再度將其納入「中國軍工複合體公司」名單，指其涉及新疆監控。去年更遭美國海關在邊境扣留消費型無人機，引發業界震撼。

    本案並非首起類似案件。七月，弗萊曼在類似訴訟中亦判上海禾賽科技敗訴，禾賽已上訴。此外，寧德時代、中微半導體等中企在被列入五角大廈「黑名單」後，也已提起訴訟或揚言提訟。

