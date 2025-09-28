伊朗續蓋地下核設施 聯合國恢復制裁

聯合國安理會成員國26日就中國與俄羅斯所提、主張延後恢復制裁伊朗的決議草案進行表決。該草案最後以4票贊成、9票反對、2票棄權而未能過關，伊朗將重新遭聯合國制裁。圖為英美等國代表投下反對票。（路透）

「華盛頓郵報」廿六日獨家披露，檢視衛星影像顯示，自今年六月以色列與美國轟炸伊朗多處核設施之後，伊朗仍在「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）建造更深的地下軍事設施，顯示其未因攻擊停止可疑武器計畫，甚至謹慎重建。

三大跡象顯示施工持續

三名專家檢視衛星圖像後指出，自六月廿二日美國轟炸以來，三大跡象顯示施工持續，分別是該設施地面邊緣豎立起安全牆、隧道入口加固，以及廢土量增加，最近並拍到重機具與工程車。

十字鎬山位於今年六月遭以美襲擊的納坦茲（Natanz）核設施以南約一．六公里處，伊朗自二〇二〇年起在此處的薩格洛斯山脈下方挖隧道；分析家估計，隧道可能深達七十九到一百公尺，比遭美軍大型鑽地炸彈攻擊的福爾多（Fordow）核設施還深。十字鎬山的地面占地約二．五平方公里，東西兩側各一個隧道入口，用途未明，伊朗曾稱將設組裝離心機的生產工廠，但隧道規模與深度引發懷疑，可能是秘密鈾濃縮設施或濃縮鈾庫存地。

「詹姆士馬丁禁止核武擴散研究中心」專家路易斯說，伊朗在其核設施遭以美攻擊後，可能決定擴建「十字鎬山」，把更多活動移往地下。伊朗在遭攻擊前，估計累積有近四〇八公斤的濃度六〇％的濃縮鈾，目前不知去向。

中俄提延後恢復制裁被封殺

此外，由中、俄所提、主張延後恢復制裁伊朗的決議草文在聯合國安理會的表決中遭封殺，聯合國將從美東時間廿七日晚間八時（台灣時間廿八日早上八時）起恢復制裁伊朗，包括重啟武器禁運、鈾濃縮與再處理禁令、禁止發展可搭載核武彈道飛彈、凍結資產及旅行禁令。

英、法、德上月以伊朗未執行二〇一五年放棄發展核武以換取解除制裁的「聯合全面行動方案」（JCPOA）為由，要求啟動安理會第二二三一號決議中的「快速恢復制裁」機制，恢復制裁伊朗。

