無人機阻中犯台 美「複製者」延宕

計畫轉交新單位—國防自主作戰小組

「華爾街日報」廿六日獨家引述知情人士披露，美國國防部的「複製者計畫」（Replicator Program）原定要在二〇二五年八月前部署數千架先進人工智慧（AI）無人系統，以因應與中國在太平洋地區可能爆發的衝突，如今卻明顯落後目標。知情官員透露，為了加速進度，五角大廈已將該計畫移交至特種作戰司令部新成立的「國防自主作戰小組」（DAWG），希望藉此突破僵局，縮短部署時間。

拜登時期提出 採購大批小型AI武器

「複製者計畫」是由前總統拜登時期國防部副部長希克斯提出，構想是採購大批「小型、智慧、廉價」的空基、陸基和海基人工智慧（AI）武器，實現自主作戰，降低成本與人員風險。美方研判，北京可能最快在二〇二七年就準備好奪取台灣。圍繞台灣的衝突將帶來技術和後勤挑戰，屆時美軍必須能在跨越廣闊太平洋、通訊受干擾的環境下，迅速展開作戰。

技術整合、採購與組織管理 挑戰重重

然而，計畫執行至今，暴露出技術整合、採購決策與組織管理上的多重挑戰。有些計畫下的武器不可靠、成本過高或生產速度過慢，導致無法依需求大批採購。五角大廈也一直無法找到可穩定成功控制大量無人機的軟體，因為這些無人機由不同公司製造，五角大廈希望能讓它們協同作戰，而這是實現「複製者」願景的關鍵。

報導指出，今年八月在加州一場演習中，多項該計畫的技術表現不如預期。如BlackSea Technologies研製的無人艇因舵機故障漂流失控；矽谷新創 Anduril Industries製造的空中無人機因發射管技術問題延遲升空；測試中多艘無人艇的軟體未能正確辨識目標。BlackSea的「全球自主偵察艇」（GARC）也引發爭議，因這些無人艇原本並非為太平洋長距離任務設計，卻在官員未充分了解技術限制下推動採購，導致成本飆升、進度延宕。此外，約十餘款自主系統中，有三款在選定時仍處於概念或開發階段。

已為美軍大規模採購自主系統奠基

參與計畫人士強調已為美軍大規模採購自主系統奠定基礎。希克斯稱一月底離任時，計畫已步入成功軌道。

一位國防官員表示，「複製者計畫」目前由特種作戰司令部副司令多諾萬中將負責監督。今年八月，他在加州接管期間親眼目睹諸多問題。知情人士透露，「國防自主作戰小組」目前只有不到兩年的時間來交付五角大廈所需的無人系統，反映出官員認為美國必須做好作戰準備的緊迫性。

