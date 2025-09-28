為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普同意解禁 澤倫斯基要戰斧飛彈

    2025/09/28 05:30 編譯孫宇青／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基透露，已要求美國總統川普提供「戰斧」長程巡弋飛彈，以施壓俄國總統普廷坐上談判桌。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基透露，已要求美國總統川普提供「戰斧」長程巡弋飛彈，以施壓俄國總統普廷坐上談判桌。（法新社）

    「華爾街日報」廿六日披露，美國總統川普已在廿三日會晤烏克蘭總統澤倫斯基時表明，他願意解除對基輔使用美製長程武器打擊俄國本土的限制。澤倫斯基也在美國網路媒體「Axios」訪問中透露，他已要求川普提供「戰斧」長程巡弋飛彈，以施壓俄國總統普廷坐上談判桌。

    用長程飛彈 施壓普廷談判

    美、烏官員透露，在紐約聯大場邊會談時，澤倫斯基請求川普提供更多長程飛彈，並准許烏軍使用來攻擊俄國領土。川普稱不反對這項想法，但並未立即承諾撤銷美國對長程攻擊的禁令。數月來，美方一直阻止烏軍使用美國提供的長程飛彈轟炸俄國，包括陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），導致基輔抱怨無法有效反擊莫斯科。ATACMS射程約三百公里，而戰斧則高達一千六百公里。

    川普不反對 但未撤限武令

    據Axios報導，澤倫斯基廿四日在錄製節目時被問及川普能做哪一件事來幫助烏克蘭贏得戰爭，而他回答道，「我認為川普總統知道。我昨天（廿三日）就告訴他我們需要什麼，但這並不意味我們會使用它，因為只要我們擁有，就會給普廷帶來額外壓力，迫使他坐下來談」。澤倫斯基並未講明是「戰斧」飛彈，但消息人士證實就是戰斧。

    澤倫斯基還透露，川普告訴他，基輔應該與莫斯科針鋒相對，「如果他們攻擊我們的能源，我們可以在能源方面予以回擊」，武器庫和生產基地也是同樣道理。

    澤倫斯基坦言，烏軍已能利用無人機深入俄國境內，但許多軍事目標擁有先進防空系統，無人機難以突破。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播