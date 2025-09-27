川普眼中釘 前FBI局長妨礙司法被起訴

美國司法部廿五日正式起訴川普總統的眼中釘、前聯邦調查局長柯米，罪名是對國會做不實陳述與妨礙司法。圖為二〇二〇年九月底柯米以視訊方式出席國會參議院司法委員會聽證時舉手宣誓。（路透檔案照）

就在美國總統川普公開表示必須採取行動後數日，美國司法部廿五日正式以做不實陳述與妨礙司法兩項罪名，起訴被川普視為眼中釘的聯邦調查局（FBI）前局長柯米（見圖，路透檔案照），若遭定罪恐被判刑五年。川普聞訊大讚正義得以伸張，並繼續追打柯米斥之為「齷齪警察」；否認不法的柯米則說他無所畏懼。

川柯過節源自二〇一六年總統大選期間的通俄門案，即俄羅斯介選暗助川普入主白宮。儘管川普否認通俄，但聯邦政府與國會仍進行調查，包括當時由柯米領導的FBI。二〇一七年五月初，甫上台執政的川普閃電宣布開除柯米；同年六月初，柯米出席國會聽證，指控川普政府「謊話連篇」，此後也常批評川普試圖利用司法體系謀取政治利益。

請繼續往下閱讀...

但柯米被起訴的兩項罪名無關通俄，反而事涉川普在一六年大選時的對手、民主黨總統候選人希拉蕊的電郵門案。起訴書稱柯米是在被問到、關於某調查的新聞報導中提及的匿名消息來源，是否為柯米授權的聯調局人員時說謊。

川普完全不甩美國歷屆總統都盡量不介入司法的默契，不但在數日前公開上網發文要求司法部長邦迪起訴包括柯米等三大政敵，廿六日得知柯米被起訴後又上網發文慶祝，大呼「美國有正義」，以及罵柯米是美國最爛人之一、齷齪警察、得付出龐大代價，甚至是未審先判直接宣布柯米有罪。

柯米則透過Instagram影片否認違法，並稱自己「無所畏懼」，還提及他與家人都知道，挺身對抗川普必須付出代價，「但我們無法想像用其他方式生活」。柯米的聯邦檢察官女婿在柯米遭起訴後隨即請辭，柯米的律師女兒則在七月份遭司法部無故解雇。

