美防長急召將官返國開會 人數破千

美國戰爭部長赫格塞斯突下令全球美軍高階將領返國開會，預計人數破千，引發外界揣測。（美聯社）

美國國防（戰爭）部長赫格塞斯突然下令，要求全球各地的美軍將領和海軍上將於三十日返回維吉尼亞州「匡提科」（Quantico）陸戰隊基地開會，預估超過一千人與會，具體原因未明，此一罕見舉動引發外界憂慮與揣測。

「華盛頓郵報」披露，美軍現約有八百名將領與海軍上將分布在本土與多國，這次會議要求所有擔任指揮職務的准將（含）以上軍官及海軍同級軍官與高階顧問出席，涵蓋駐歐洲、中東及亞太地區等衝突熱點的最高指揮官，但不包括純參謀職務。命令副本顯示，所有O-7至O-10級別指揮官及其高階顧問須在「作戰限制範圍」內參加。由於每位軍官多有顧問隨行，總人數可能破千，安置與運輸成問題。O-7至O-10是美軍對所有將領和海軍上將的級別劃分。

知情人士指出，從未聽聞部長下令如此大規模召集高階軍官，若海外突發事件恐削弱指揮權，也帶來安全疑慮，更不滿會議內容未公開。外界質疑，美軍擁有高度安全的視訊會議技術，足以跨地點討論敏感議題，卻仍要求本人到場「不合常理」。一名官員諷刺：「我們現在是要把所有將領都撤出太平洋嗎？」

對此，總統川普僅回應「這有什麼大不了」，副總統范斯則稱此類會議「並不罕見」，反質疑媒體誇大。另有官員推測，此舉不太可能只是為了公布新戰略或檢討軍事準則。更有人指出，會議時間可能與聯邦政府預算僵局撞期，致使軍官返崗延誤。

赫格塞斯鐵腕重整高層

多名官員認為，此舉與赫格塞斯加強掌控軍方高層人事有關。他上任以來嚴審一星、二星將領經歷與社群發言，決定是否晉升。五月已下令削減約一百名將領和海軍上將，並呼籲將現役四星將領與國民兵將領至少減少二成，全軍將領總數也將至少減少一成，凸顯重整軍方高層的決心。

