川普簽行政命令 推進美版TikTok

美國總統川普25日在白宮簽署多項包括TikTok交易案和打擊本土恐怖主義與政治暴力等多項行政命令。（美聯社）

由美國投資人 買下在美營運權

美國總統川普廿五日簽署行政命令，為商談中的中國短影音軟體「TikTok」交易案鋪路，該命令批准一個交易架構，得以讓由美國投資人組成的新公司從北京「字節跳動」手中買下TikTok在美營運權，藉此消除國安威脅疑慮並維持平台運作。

儘管交易案尚未定案，諸多細節也未公布，據川普說法，中國國家主席習近平已同意交易案進行。副總統范斯提到，中方在部分條件上仍有所堅持，美方想要達成的基本目標是讓TikTok持續運作，但也要確保美國民眾的資料隱私依法受到保護。

請繼續往下閱讀...

將使用美國資料重新訓練演算法

TikTok強大的演算法是該平台維持用戶興趣和注意力的關鍵，也是造成美國國安擔憂的來源。為了解決演算法權限爭議，川普行政命令寫道，僅使用美國資料重新訓練的演算法授權副本，將用於運作美國新版本。合資公司將控制並監控程式碼和所有內容審核的決策，再訓練後的演算法將消除任何中國干涉、影響風險。范斯提到，交易案會確保美國投資人確實掌控演算法。

合資公司估值遠低於市場預期

范斯表示，新合資公司的估值為一四〇億美元。「彭博」報導，此估值遠低於市場預估的四千億美元，引發外界議論，甚至被稱為「本世紀最被低估的科技收購案」。分析家認為，該價格相當於TikTok年營收的一．四倍，與艾克森美孚等傳統低成長企業相當，遠低於如Meta（約十倍銷售額）的估值水準，明顯偏低。瑞聯銀行亞洲業務高級主管陸毅誠形容，「這簡直是公然搶劫」。

依照行政命令，科技巨擘「甲骨文」等公司等共同掌控約四十五％股權，阿布達比王室旗下MGX基金將持股十五％並獲董事席位，美方總持股逾六十五％，確保由「非敵對外國人」主導。TikTok母公司「字節跳動」將保留股份十九．九％。川普稱此為「完全美國化」的營運模式，強調數據安全與本土控制。

但中方尚未公開確認是否同意此交易，外交部發言人郭嘉昆廿六日重申，中方在此問題上立場清楚，政府尊重企業意願，樂見企業達成符合中國法律法規利益平衡的解決方案。

被問及是否希望TikTok演算法推送更多宣傳「讓美國再次偉大」（MAGA）的內容？川普表示，他意在讓「所有哲學、所有政策都受到正確對待」。據調查，卅歲以下的美國成年人中，約四十三％常態從TikTok獲取新聞資訊，高過其它社群平台，顯示美國用戶達一．七億的TikTok，所發生的任何重大改動將大幅影響年輕族群吸收網路資訊模式。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法