為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普簽行政命令 推進美版TikTok

    2025/09/27 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    美國總統川普25日在白宮簽署多項包括TikTok交易案和打擊本土恐怖主義與政治暴力等多項行政命令。（美聯社）

    美國總統川普25日在白宮簽署多項包括TikTok交易案和打擊本土恐怖主義與政治暴力等多項行政命令。（美聯社）

    由美國投資人 買下在美營運權

    美國總統川普廿五日簽署行政命令，為商談中的中國短影音軟體「TikTok」交易案鋪路，該命令批准一個交易架構，得以讓由美國投資人組成的新公司從北京「字節跳動」手中買下TikTok在美營運權，藉此消除國安威脅疑慮並維持平台運作。

    儘管交易案尚未定案，諸多細節也未公布，據川普說法，中國國家主席習近平已同意交易案進行。副總統范斯提到，中方在部分條件上仍有所堅持，美方想要達成的基本目標是讓TikTok持續運作，但也要確保美國民眾的資料隱私依法受到保護。

    將使用美國資料重新訓練演算法

    TikTok強大的演算法是該平台維持用戶興趣和注意力的關鍵，也是造成美國國安擔憂的來源。為了解決演算法權限爭議，川普行政命令寫道，僅使用美國資料重新訓練的演算法授權副本，將用於運作美國新版本。合資公司將控制並監控程式碼和所有內容審核的決策，再訓練後的演算法將消除任何中國干涉、影響風險。范斯提到，交易案會確保美國投資人確實掌控演算法。

    合資公司估值遠低於市場預期

    范斯表示，新合資公司的估值為一四〇億美元。「彭博」報導，此估值遠低於市場預估的四千億美元，引發外界議論，甚至被稱為「本世紀最被低估的科技收購案」。分析家認為，該價格相當於TikTok年營收的一．四倍，與艾克森美孚等傳統低成長企業相當，遠低於如Meta（約十倍銷售額）的估值水準，明顯偏低。瑞聯銀行亞洲業務高級主管陸毅誠形容，「這簡直是公然搶劫」。

    依照行政命令，科技巨擘「甲骨文」等公司等共同掌控約四十五％股權，阿布達比王室旗下MGX基金將持股十五％並獲董事席位，美方總持股逾六十五％，確保由「非敵對外國人」主導。TikTok母公司「字節跳動」將保留股份十九．九％。川普稱此為「完全美國化」的營運模式，強調數據安全與本土控制。

    但中方尚未公開確認是否同意此交易，外交部發言人郭嘉昆廿六日重申，中方在此問題上立場清楚，政府尊重企業意願，樂見企業達成符合中國法律法規利益平衡的解決方案。

    被問及是否希望TikTok演算法推送更多宣傳「讓美國再次偉大」（MAGA）的內容？川普表示，他意在讓「所有哲學、所有政策都受到正確對待」。據調查，卅歲以下的美國成年人中，約四十三％常態從TikTok獲取新聞資訊，高過其它社群平台，顯示美國用戶達一．七億的TikTok，所發生的任何重大改動將大幅影響年輕族群吸收網路資訊模式。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播