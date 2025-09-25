曼谷驚見30公尺寬天坑 醫院疏散3500人

泰國曼谷市區瓦吉拉醫院前的薩姆森路24日上午突然嚴重塌陷，形成面積約30平方公尺、深50公尺的巨大坑洞。（路透）

2025/09/25 05:30

泰國曼谷市區瓦吉拉醫院前的薩姆森路24日上午突然嚴重塌陷，形成約30公尺寬、20公尺深的巨大坑洞，附近公共設施部分受損，所幸無人傷亡。醫院已暫停門診服務，約3500名住院病患已被疏散至安全地區，初步調查顯示醫院建物並未受損。由於坍陷區域位於正在施工的地鐵站上方，當局正調查是否因此造成馬路塌陷。（路透）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法