為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    曼谷驚見30公尺寬天坑 醫院疏散3500人

    泰國曼谷市區瓦吉拉醫院前的薩姆森路24日上午突然嚴重塌陷，形成面積約30平方公尺、深50公尺的巨大坑洞。（路透）

    泰國曼谷市區瓦吉拉醫院前的薩姆森路24日上午突然嚴重塌陷，形成面積約30平方公尺、深50公尺的巨大坑洞。（路透）

    2025/09/25 05:30

    泰國曼谷市區瓦吉拉醫院前的薩姆森路24日上午突然嚴重塌陷，形成約30公尺寬、20公尺深的巨大坑洞，附近公共設施部分受損，所幸無人傷亡。醫院已暫停門診服務，約3500名住院病患已被疏散至安全地區，初步調查顯示醫院建物並未受損。由於坍陷區域位於正在施工的地鐵站上方，當局正調查是否因此造成馬路塌陷。（路透）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播