脫口秀復播 金摩重申言論自由

2025/09/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕因公開評論美國總統川普盟友、保守派政治網紅柯克遭槍殺，以致節目遭無限期停播的美國脫口秀主持人吉米金摩（Jimmy Kimmel，見下圖，美聯社），廿三日在重回螢光幕時澄清，他無意拿柯克之死開玩笑或不當一回事，但也反嗆川普政府應該尊重言論自由，川普氣得在社群媒體上大罵金摩與播出該節目的美國廣播公司（ABC）。

澄清無意拿柯克之死開玩笑

節目停播一週後，金摩在廿三日「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live!）復播當晚的開場獨白中抒發己見，時而搞笑打趣，或正經嚴肅，甚至一度哽咽落淚。金摩說，他絕對無意拿柯克遭謀殺開玩笑，因為這並沒有什麼好笑的…他理解他上週針對槍殺柯克的嫌犯的評論看似「不合時宜，或說得不清楚，或兩者兼具…（但）我絕對無意不把一名年輕人（指柯克）被謀殺當一回事」。

金摩十五日在節目開場獨白中說，「MAGA幫」正死命跟槍殺柯克的嫌犯撇清關係，以及竭盡所能從中攫取政治利益。此言發酵一天才在網路上炸鍋，保守派隨即參戰痛批金摩；美國聯邦傳播委員會（FCC）主席卡爾撂話叫ABC看著辦，川普也幫腔說川黑媒體都該被撤照；ABC母公司迪士尼高層隨後宣布無限期停播「吉米夜現場」，引發全美言論自由論戰；廿二日ABC宣布節目復播。

金摩在復播當晚也嚴厲批評川普與FCC，直言政府威脅要讓一名總統不喜歡的諧星閉嘴，這就是「反美國」行為；他的節目能不能播出不重要，重要的是「我們得活在一個允許我們有一個像這種節目的國家」。針對兩大傳媒集團Sinclair與Nexstar經營的ABC聯播地方台仍堅持不播金摩的節目，金摩稱此舉不合法、不符美國精神，不美國。

不樂見節目復播的川普發文大罵，專報假新聞的ABC居然讓金摩回歸，簡直令人難以置信，也不忘罵金摩根本沒觀眾、沒才華、節目難看收視率低又不好笑，九成九都是挺民主黨的垃圾內容。川普還暗示提告ABC，他以之前告ABC誹謗時經和解拿到一千六百萬美元為例，指稱「讓我們看看能怎麼做」。

