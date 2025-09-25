為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    盟邦轉向承認巴勒斯坦國 考驗川普中東政策

    圖為逃離加薩北部向南遷移的巴勒斯坦人，此前以色列軍隊下令加薩城居民撤離到南部。（路透）

    圖為逃離加薩北部向南遷移的巴勒斯坦人，此前以色列軍隊下令加薩城居民撤離到南部。（路透）

2025/09/25 05:30

    2025/09/25 05:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國多個盟邦近日在聯合國大會期間相繼宣布正式承認巴勒斯坦國，反映出國際社會因加薩戰爭對華府的不滿情緒日益高漲，對美國總統川普的中東政策構成嚴峻考驗。

    路透報導指出，川普上任初期曾承諾迅速解決加薩戰爭，如今卻愈加像旁觀者，遲遲不願約束以色列。以國總理納坦雅胡本月稍早為打擊哈瑪斯領袖，對卡達展開攻擊行動，甚至未告知川普，顯示美以溝通出現裂痕，也讓川普政府力促停火與釋放人質的最新努力注定失敗。

    與此同時，英法加澳等美國重要盟邦不顧川普警告，仍於聯大召開前後宣布承認巴勒斯坦國，凸顯川普在該區域影響力受挫。華府智庫「中東研究所」資深研究員卡圖勒斯直言，川普在最重要的以巴議題毫無重大進展，情況比他剛上任時更糟。

    川普在中東影響力受挫

    這些舉動進一步挑戰川普自稱「和平締造者」的形象，也引發外界質疑其是否真有資格問鼎諾貝爾和平獎。法國總統馬克宏廿三日在聯大場邊受訪時明言，若川普真想獲得和平獎，就必須結束加薩戰爭，「有能力做到的人是美國總統，他能做得比我們更多，因為我們並未提供武器讓這場戰爭持續」。馬克宏強調，川普只有終止戰火，才可能獲得諾貝爾和平獎。

    分析認為，川普不願對納坦雅胡施壓，可能是意識到這場戰爭比他預期更複雜，也可能認為納坦雅胡終將依自身及以色列利益行事，美國能改變的不多。也有看法認為，川普或是忙於國內事務而分心。儘管川普曾對納坦雅胡處理加薩戰爭表達不耐，卻在聯大演說重申對以色列的強烈支持不會因盟邦承認巴勒斯坦國而動搖。

    「約翰霍普金斯高等國際研究學院」中東分析家布魯曼菲德指出，雖然美國盟邦沒有公開批評川普，但已傳達清楚訊息：「一切取決於川普，他對以色列總理說一句『夠了』，戰爭就能結束。」

    7成6民意指沒資格獲和平獎

    華盛頓郵報廿四日報導，該報與益普索（Ipsos）本月中所做民調顯示，七十六％的美國人認為，川普沒有資格獲得和平獎，認為值得者僅佔廿二％；共和黨人中，認為和不認為有資格獲獎的比率各佔四十九％。六十％的受訪者對川普處理烏俄戰爭的表現給予負評，五十八％不認可他處理加薩戰爭的表現。

