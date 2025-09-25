俄機頻擾北約空域 川普主張擊落

針對近來頻傳俄羅斯戰機、無人機侵犯北約成員國領空，美國總統川普表示，應該予以擊落。圖為俄國米格-31戰機19日入侵愛沙尼亞領空。（路透檔案照）

2025/09/25 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普廿三日在聯合國大會場邊與烏克蘭總統會晤時，針對近來頻傳俄羅斯戰機、無人機侵犯北大西洋公約組織（NATO）國家領空，他表示，應該予以擊落。

波蘭外長社群回應：收到

川普和澤倫斯基會面時，被記者直接問到，北約是否應該擊落侵犯領空的俄羅斯飛行器，川普說，「是的，我這麼認為」。不過，川普拒絕表明若北約迎戰俄國飛行器，是否會提供支持，僅表示「要看情況而定」，但他也說，「我們對北約的態度非常堅定」。對於川普的強硬說法，波蘭外交部長西科爾斯基迅速在社群媒體發文，回應「收到」。

不過，美國國務卿魯比歐同日接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問，才駁斥波蘭總理圖斯克稱，波蘭準備好擊落侵犯該國領域的外國航空器的說法，魯比歐說，他不認為有人正在討論「擊落俄羅斯飛機，除非他們在進行攻擊」。

波蘭、羅馬尼亞本月稍早先後傳出俄國無人機侵犯領空，北約隨即出動戰機因應；接著愛沙尼亞十九日也指控三架俄羅斯戰鬥機入侵，但是俄方否認。這一連串事件挑起對北約東翼防禦能力的憂慮。

拉脫維亞總統林克維奇斯廿三日接受彭博電視訪問，呼籲北約「展示武力」來回應俄國的侵犯，「我想交戰規則需要升級，若俄國持續（侵犯），那麼開火會是另一個選項」。立陶宛國會廿三日以特別緊急程序審議通過修正案，放寬軍方因應無人機侵擾領空的限制，以利更快速反制。

波蘭瑞典 波羅的海周邊軍演

根據新法，國防部長或其授權人員，可下令以軍事力量擊落在禁飛區或受限制空域，未遵守規定的無人機。此前，軍隊僅限針對被用作武器、闖入禁區對國家重要設施構成威脅的航空器動用軍事力量。

北約秘書長呂特同日重新確認該聯盟捍衛北約領土的決心，但是未表明是否會擊落侵入空域的俄機，他說，這類決定須根據即時可得情資，視對方飛行器所構成威脅，其意圖、是否武裝以及對盟國部隊、民用或基礎設施的潛在風險等判斷。稍早，北約聲明會「強力」回應俄國侵犯，運用所有必要的軍事、非軍事手段捍衛北約領域。

另外，波蘭和瑞典廿二日首度舉行雙邊「哥特蘭哨兵」（SNEX Gotland Sentry）軍事演習，演練兩軍透過海路空運，在哥特蘭島和波羅的海周邊，快速投送能力，檢驗部隊在極短準備時間內的實戰待命、指揮韌性和互通、互操作性。

