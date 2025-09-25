美新版國防戰略／中國犯台 美軍將進行介入

川普政府即將公布的新版「國家防衛戰略」，將「阻止中國控制台灣」列為2大重點之一，包括中國一旦對台灣發動大規模侵攻與登陸作戰，美軍將進行介入，阻止其達成目標的具體策略。圖為美國海軍「雷根號」航空母艦打擊群與「拳師號」兩棲攻擊艦戒備群，2019年10月在南海編隊航行。（歐新社檔案照）

聚焦美國本土防衛 與阻止中國控制台灣

〔駐日特派員林翠儀／東京廿四日報導〕前美國國防部政策顧問吉原俊井（Toshi Yoshihara），接受日本「產經新聞」專訪時指出，川普政府即將公布的新版「國家防衛戰略」（NDS），將「阻止中國控制台灣」列為兩大重點之一，包括中國一旦對台灣發動大規模侵攻與登陸作戰，美軍將進行介入，阻止其達成目標的具體策略。報導指出，該戰略還包括呼籲台灣加強防衛努力。

報導指出，美國的「台灣關係法」雖然並未明文規定台海有事之際美軍是否介入，川普政府迄今也維持「戰略模糊」政策，但新版國防戰略是以介入為前提，明確提出防止中國軍隊控制台灣，展現第二次川普政府對中政策的新態度。

國防戰略預定十月發表

美國歷屆政府約每四年更新「國家防衛戰略」一次，做為國防與對外戰略的基本方針。川普政府在二〇一八年第一任期內曾發表過一次，當時將中國和俄羅斯定位為國際秩序的挑戰者，並提出在競爭中取勝的方針。在國防部長赫格塞斯領導下，這次新版國防戰略完成最終草案，預定十月發表。

美國優先與和平實力為本

由於川普在上任後強調「美國 本土防衛優先」，各方擔心川普政府守護同盟國的態度轉趨消極，但吉原指出，新版國防戰略以「美國優先」與「以實力維護和平」兩大概念為基礎，將「美國本土防衛」與「阻止中國控制台灣」設定為最大重點。

另外在美國本土防衛方面，目標是透過大幅強化飛彈防禦網，建構「金穹」（Golden Dome）防禦系統。

在對外戰略方面，「阻止中國對台灣的軍事控制」被視為最優先課題。值得注意的是，所謂的「阻止」不僅是強化軍事嚇阻能力，還包括中國若真的對台灣發動大規模侵攻與登陸作戰，美軍將進行介入，阻止其達成目標的具體策略。

呼籲台灣加強防衛努力

此外，吉原還指出，川普政府對於台灣強化國防的現狀並不滿意，新版國防戰略中將納入對台灣大幅增強防衛努力的期待。

報導指出，中國對台行動除了正面登陸作戰，也可能包括海上封鎖，以及對台灣內部的軍事、政治進行擾亂工作。因此，該戰略也將論及如何因應這些威脅。

加強軍事 強化對中嚇阻

強化對中嚇阻，還需要新的軍事強化措施，例如持續開發潛射巡弋核飛彈，以及加強美屬關島的飛彈防禦等。同時，日本等盟國與志同道合國家的防衛合作將更顯重要。

吉原俊井為日裔美國人，但他在台灣長大，中文流利，長年研究與台灣安全相關的中國海軍與海洋戰略，與台灣政策相關的戰略智庫有密切互動，現為華府智庫「戰略暨預算評估中心」（CSBA）資深研究員。

