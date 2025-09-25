川普改口：烏克蘭可收復失土 嘲諷俄羅斯是經濟衰退的紙老虎

美國總統川普與烏國總統澤倫斯基於紐約聯合國大會場外會晤後，改口稱烏克蘭能從俄羅斯手中收復所有失土。（法新社）

2025/09/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普對烏俄戰爭立場廿三日大轉彎，改口稱烏克蘭能在歐洲、特別是北約財政與軍事支援下，從俄羅斯手中收復所有失土，可能「恢復原狀、甚至更多」。並嘲諷俄羅斯是經濟衰退的「紙老虎」。

澤倫斯基大讚 烏國民眾態度保留

川普是在與烏國總統澤倫斯基於紐約聯合國大會場外會晤後，於社群媒體發表上述看法。他稱真正強國不會花三年半仍打不下烏克蘭，「這反而讓俄羅斯看似一頭紙老虎」。川普強調俄國總統普廷與俄國正面臨巨大經濟困境，一旦俄國民眾了解戰爭真相與經濟代價，「普廷就打不下去了」。

川普此前曾稱烏克蘭絕對無法奪回所有失土，暗示烏國得以領土來換取和平，如今話鋒突變，引發澤倫斯基大聲稱讚，並在受訪時說，他認為川普能改變中國國家主席習近平對烏戰的態度，「我們覺得中國並不想結束（烏俄）戰爭」。但烏克蘭民眾顯然不這樂觀，基輔人認為，這不過是想法每小時都在變的川普的又一種歸點，與其放話不如多來點實際幫助與行動。

克里姆林宮反嗆川普：俄羅斯是熊

克里姆林宮發言人佩斯科夫廿四日表示，為了國家的現在與未來，俄羅斯會繼續對烏克蘭的攻勢，以確保俄國的利益與達成普廷設定的目標。針對川普提及烏克蘭可收復失土甚至更多，他直言這種想法「是錯的」。至於被川普嘲諷俄國經濟是「紙老虎」，佩斯科夫反嗆，俄羅斯更常被人聯想到的是熊，但根本沒有紙熊這種東西，「俄羅斯是真正的熊」。他坦承西方經濟制裁的確讓俄國經歷問題與緊張，只是俄國經濟已經適應。

