中國恆洋九號停靠克里米亞 惹毛烏克蘭

英國金融時報披露，1艘中國貨輪近日數次停靠俄羅斯佔領的克里米亞塞凡堡港，開主要外國商船造訪遭俄羅斯奪取的烏克蘭港口先例，引發烏克蘭強烈抗議。（美聯社檔案照）

2025/09/24 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國金融時報廿三日披露，一艘由中國企業「廣西長海船務有限公司」擁有和營運、懸掛巴拿馬旗的貨輪「恆洋九號」（Heng Yang9），近期多次秘密停靠俄羅斯佔領的克里米亞塞凡堡港（Sevastopol），成為首艘被證實多次造訪俄佔烏國港口的外國大型商船，引發烏克蘭強烈抗議。

俄佔烏國港口 首艘外國商船造訪

據烏國總統辦公室與金融時報查證，「恆洋九號」今年已至少三度現身塞凡堡，分別為六月十九至廿二日、八月十五日申請裝載一〇一個貨櫃，以及九月十四日。這艘貨輪被指透過關閉或偽造船舶自動識別系統（AIS）訊號，刻意掩蓋行蹤。

請繼續往下閱讀...

廣西長海船務公司至今未回應查詢。自二〇一四年俄羅斯併吞克里米亞以來，西方國家對該地區實施嚴格制裁，禁止外國船隻停靠塞凡堡等港口，以阻止莫斯科將佔領區視為正當領土，進行非法貿易。

金融時報透過歐洲太空總署的哨兵衛星影像、AIS數據與一名伊斯坦堡航運記者拍攝的實地照片，完整重建該船九月航程。該船二日離開伊斯坦堡，六日抵達俄羅斯諾沃羅西斯克港（Novorossiysk），此後AIS訊號顯示其駛往克赤海峽的高加索港。然而，九日與十一日的雷達與光學衛星影像均顯示，該船並未抵達申報位置。十四日的衛星照片清楚拍攝到一艘外型與「恆洋酒號」高度相似的貨輪停泊於塞凡堡港。該船十七日重返伊斯坦堡時，甲板上貨櫃的排列方式，與十四日在塞凡堡港拍攝的影像完全一致，成為鐵證。

調查指出，該船在航程中系統性偽造航跡。哨兵-1雷達衛星九日掃描高加索港時，距離該船申報停泊僅十分鐘，卻未發現任何船隻。兩日後的光學影像亦無蹤影。直至其返回土耳其，AIS訊號才恢復真實。根據全球航運權威媒體「勞氏日報」資訊服務分析也證實，該船過去航程同樣存在訊號異常，疑似刻意隱匿行蹤。另有照片顯示，船員曾以白布遮蓋船尾名稱，試圖躲避識別。

烏國官員指出，俄方正利用四月通車的鐵路，將來自佔領區頓內茨克與赫爾松的工業與農產品，經克里米亞運往黑海港口出口。八月，俄方更將別爾江斯克（Berdyansk）和馬立波（Mariupol）列為「開放港口」，試圖吸引外國船隻。烏克蘭制裁專員伏拉蘇克強調，此類行為不可接受，並透露烏國駐北京大使館已就六月停靠事件，向中國外交部提出正式抗議。中方回應稱，已建議中國企業避免與烏克蘭被佔領土接觸，並承諾審查個案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法