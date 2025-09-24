川普點名中印 資助俄戰爭機器

美國總統川普23日在聯合國大會發表演說，宣稱他上任以來已促成7場戰爭落幕。（美聯社）

2025/09/24 05:30

重返聯合國發表演說 要歐洲立刻停止向俄買能源

〔國際新聞中心／綜合報導〕在全球矚目下，美國總統川普廿三日重返聯合國發表演說，重砲抨擊「全球主義機構已嚴重侵蝕世界秩序」，宣稱他上任八個月以來，已促成七場戰爭落幕，但聯合國並未提供任何協助，「他們做的是寫一份語氣強烈的信，然後從未採取後續行動，那是空話，空話解決不了戰爭」。

對於烏克蘭戰爭，川普警告，若俄羅斯不準備達成協議，結束戰爭，美國「充分準備好實施非常強而有力的關稅」，而中國和印度持續向俄國採購能源，資助俄國的戰爭機器。川普要求歐洲盟邦「必須和美國採取相同措施」，立即停止向俄國採購石油和天然氣，「否則我們都是在浪費時間」。

對於以色列和巴勒斯坦的衝突，川普說，必須「立即結束加薩戰爭」，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」一再拒絕合理的條件締造和平，而美國盟友承認巴勒斯坦國，「會是對哈瑪斯駭人暴行的獎賞」。川普說，希望和平者應該團結在一起，就是「現在釋放人質」，而非向哈瑪斯的勒索屈服。

承認巴勒斯坦國 形同獎賞哈瑪斯暴行

川普也強調，「我們必須立即停止加薩戰爭…必須立即談判達成和平，讓人質回來」。但他隻字未提加薩走廊正在發生的人道危機。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和沙烏地阿拉伯廿二日召開「兩國方案」峰會，主導美國的西方盟友宣布承認巴勒斯坦的國家地位。儘管此舉僅具象徵性，但仍具有歷史意義，美國與以色列均抵制這場特別會議，甚至揚言將予以報復。

這是川普今年一月重返白宮後，首次在聯合國發表演說。川普的第二總統任期更積極推動「美國優先」政策，限縮美國在國際組織中的角色，削減對聯合國的支持。即使在第一任期，他也從未掩飾對聯合國所代表的多邊主義的反感。

酸歐洲開放邊境「正邁向地獄」

川普還強調自己強硬驅逐、管制移民的政策，聲稱歐洲國家「正邁向地獄」，「是時候結束開放邊界這場失敗的實驗了」。他也呼籲各國與美國一起，停止發展生物武器，聲稱他的政府將領導一項國際行動，透過人工智慧（AI）驗證系統，執行「禁止生物武器公約」，並鼓吹「停止發展核武」。

在發表演說後，川普將分別與古特瑞斯、烏克蘭總統澤倫斯基，以及歐盟執委會主席馮德萊恩會晤。他還會與來自卡達、沙烏地阿拉伯、印尼、土耳其、巴基斯坦、埃及、阿拉伯聯合大公國和約旦等穆斯林國家的領袖，舉行集體會談。

在川普前往聯合國總部前，當地路段已設置路障與交通管制，遍布全副武裝的警察與特勤人員。美國秘勤局發表聲明指稱，破獲一起「與電信相關」的陰謀，拆除遍布紐約大都會區逾十萬張SIM卡組成的電子設備網絡，該網絡被用來發動電信威脅，癱瘓紐約的電信系統，對秘勤局的保護任務構成迫切危險，背後涉及「國家級威脅行為者」。

