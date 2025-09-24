最快本週實施／美為以國報仇 擬全面制裁國際刑事法院

2025/09/24 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕路透廿二日引述匿名官員獨家報導，美國正考慮最快本週對整個國際刑事法院（ICC）實施制裁，以報復ICC針對以色列總理納坦雅胡等高層官員發布逮捕令，同時調查以色列涉嫌在加薩走廊犯下戰爭罪行。此舉恐將危及法院的日常運作。

華府此前已對數名ICC檢察官和法官祭出針對性制裁，但將法院本身列入制裁名單，將是重大的行動升級。六名知情人士透露，美國預計很快就會對這類實體制裁做出決定。

請繼續往下閱讀...

對ICC的實體制裁，可能會影響法院基本的日常運作，從支付員工薪資的能力， 到銀行帳戶的使用，以至於電腦上日常辦公軟體的存取等。消息人士指出，ICC人員已召開內部緊急會議，討論全面制裁可能帶來的影響；法院成員國的外交官員也已舉行會議商討對策。

去年十一月，ICC法官以在加薩走廊衝突期間涉嫌戰爭罪及違反人道罪為由，對納坦雅胡、以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant），以及巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）軍事首領馬士禮（Ibrahim Al-Masri）發布逮捕令。

國際刑事法院有一二五個成員國，可起訴犯下戰爭罪、危害人類罪、種族滅絕罪，以及侵略成員國領土或其國民的個人。外交消息人士透露，部分ICC成員國家將試圖在紐約舉行的聯合國大會期間，反對美國的額外制裁，但所有跡象都表明，華府將會升高對ICC的攻擊。

在此之前，聯合國人權理事會（UNHRC）設立的國際調查委員會也首次認定，以色列在加薩走廊犯下四項「種族滅絕」罪行，包括在加薩走廊殺害巴勒斯坦人、對巴人造成嚴重的身體及精神傷害、蓄意對該族群強加足以毀滅其全體或部分成員生命的生活條件，以及強制實施意圖阻止該族群生育的措施，而以國總理納坦雅胡等高層官員涉嫌煽動。

以方堅決否認前述指控，強調其在加薩的軍事行動屬於自衛，且遵守國際法。

