為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    最快本週實施／美為以國報仇 擬全面制裁國際刑事法院

    2025/09/24 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕路透廿二日引述匿名官員獨家報導，美國正考慮最快本週對整個國際刑事法院（ICC）實施制裁，以報復ICC針對以色列總理納坦雅胡等高層官員發布逮捕令，同時調查以色列涉嫌在加薩走廊犯下戰爭罪行。此舉恐將危及法院的日常運作。

    華府此前已對數名ICC檢察官和法官祭出針對性制裁，但將法院本身列入制裁名單，將是重大的行動升級。六名知情人士透露，美國預計很快就會對這類實體制裁做出決定。

    對ICC的實體制裁，可能會影響法院基本的日常運作，從支付員工薪資的能力， 到銀行帳戶的使用，以至於電腦上日常辦公軟體的存取等。消息人士指出，ICC人員已召開內部緊急會議，討論全面制裁可能帶來的影響；法院成員國的外交官員也已舉行會議商討對策。

    去年十一月，ICC法官以在加薩走廊衝突期間涉嫌戰爭罪及違反人道罪為由，對納坦雅胡、以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant），以及巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」（Hamas）軍事首領馬士禮（Ibrahim Al-Masri）發布逮捕令。

    國際刑事法院有一二五個成員國，可起訴犯下戰爭罪、危害人類罪、種族滅絕罪，以及侵略成員國領土或其國民的個人。外交消息人士透露，部分ICC成員國家將試圖在紐約舉行的聯合國大會期間，反對美國的額外制裁，但所有跡象都表明，華府將會升高對ICC的攻擊。

    在此之前，聯合國人權理事會（UNHRC）設立的國際調查委員會也首次認定，以色列在加薩走廊犯下四項「種族滅絕」罪行，包括在加薩走廊殺害巴勒斯坦人、對巴人造成嚴重的身體及精神傷害、蓄意對該族群強加足以毀滅其全體或部分成員生命的生活條件，以及強制實施意圖阻止該族群生育的措施，而以國總理納坦雅胡等高層官員涉嫌煽動。

    以方堅決否認前述指控，強調其在加薩的軍事行動屬於自衛，且遵守國際法。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播