西方雖挺兩國方案 巴勒斯坦實際建國遙不可及

1名巴勒斯坦男童22日在加薩走廊中部布賴吉（al-Bureij）難民營的瓦礫堆上，揮舞巴勒斯坦旗幟。（法新社）

2025/09/24 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國、法國等西方主要國家於聯合國大會期間相繼承認巴勒斯坦國家地位，為「兩國方案」注入強心針。然而「紐約時報」分析指出，歷經數十年談判失敗與衝突循環，無論國際是否承認主權，巴勒斯坦實際建國仍遙不可及。

以色列軍事行動使加薩陷於水深火熱，約旦河西岸的屯墾活動比以往更加牢固。民調顯示，巴人對激進組織哈瑪斯的支持仍高於溫和派的巴勒斯坦自治政府（PA）。包括以總理納坦雅胡在內的多名領導人已排除巴國獨立的可能性，納坦雅胡更強調「約旦河西岸不會有巴勒斯坦國」，並自稱多年來承受國內外壓力以阻止「恐怖國家」建立。

以巴在一九九〇和二〇〇〇年代期間舉行過數輪談判，奧斯陸協議建立PA一度帶來和平曙光，但但在二〇〇〇年初期，巴勒斯坦武裝分子升高襲擊及以國軍事鎮壓，和平進程受重創。雙方最近一次正式談判已要追溯至美國前總統歐巴馬任內。

以色列除了在加薩攻城掠地，右派也視此時期為擴大約旦河西岸約五十萬以色列屯墾區居民規模的契機。屯墾派期望藉由擴大在約旦河西岸的發展抹除巴勒斯坦的建國前景。根據屯墾監督團體「即刻和平」（Peace Now）揭露，光是今年在屯墾區就有超過二萬戶新屋建設計畫。

以認為建國不會終結衝突

兩國論支持者認為，巴勒斯坦建國有助維持以色列的猶太裔民主國家特性，並終結區域暴力循環。但以色列對此存疑，認為建國不會終結衝突，特別在二〇二三年哈瑪斯突襲事件後，更堅持領土退讓將削弱國家安全。

「法新社」報導，巴勒斯坦實際首都雷馬拉居民雖樂見西方承認巴國地位，卻認為「即便全世界都承認，巴勒斯坦的情況也不會改善」，加薩戰爭亦不會因此落幕。

