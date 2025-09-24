法國承認巴勒斯坦國╱提案聯合國部隊 戰後駐加薩維和

法國總統馬克宏22日在聯合國大會期間宣布，法國正式承認巴勒斯坦國。（美聯社）

2025/09/24 05:30

聯合國大會「兩國會議」演說 引發以美反彈

〔編譯林家宇／綜合報導〕在法國與沙烏地阿拉伯推動下，聯合國大會廿二日舉行以色列與巴勒斯坦的「兩國會議」，法國總統馬克宏發表演說時，正式宣布承認巴勒斯坦國家地位，藉此強化「兩國方案」（以色列、巴勒斯坦各自建國）作為解決中東衝突的核心地位，但也立即面對以色列及其盟友美國的反對。

巴勒斯坦代表團視訊致意

馬克宏表示，為了法國向中東做出的歷史承諾，以及以巴之間的和平，今日正式宣告「法國承認巴勒斯坦國」。此話一出現場響起熱烈掌聲，位於會場的巴勒斯坦代表團，以及因美國拒發簽證無法到場，僅能視訊參與的巴勒斯坦自治政府（PA）主席阿巴斯皆起身鼓掌致意。

馬克宏強調，「終結在加薩的戰爭以及大屠殺和死亡的時刻已到」、「是時候為巴勒斯坦人主持公道，因而承認在加薩、約旦河西岸和耶路撒冷的巴勒斯坦國」。但他也明確表示，法國不會在加薩停火與所有人質獲釋前設立大使館。

英國、加拿大、澳洲和葡萄牙已於廿一日承認巴國。摩納哥、比利時、安道爾、馬爾他和盧森堡同日跟進法國腳步，使得在一九三個聯合國會員中，約有四分之三、超過一五Ｏ國已承認巴勒斯坦地位。

阿巴斯籲哈瑪斯讓出權力

阿巴斯在發言時向巴勒斯坦激進組織哈瑪斯喊話，呼籲其交出武器、讓出權力，由巴勒斯坦自治政府統治加薩與約旦河西岸，同時還譴責哈瑪斯在廿三年十月襲擊以色列。

阿巴斯領導並受國際普遍承認的巴勒斯坦自治政府承認以色列主權。由法國和沙國推動的計畫，著重改革自治政府，使其最終得以在國際協助下管理約旦河西岸和加薩。此決議在十二日的聯合國大會中獲得一四二票同意、十票反對的壓倒性支持。

由法國提出的加薩戰後重建方案，主張以聯合國授權的維和部隊維護加薩安全，並監督哈瑪斯解除武裝及協助自治政府警力運作，屆時哈瑪斯將被邊緣化，被排除在權力之外。阿拉伯聯盟已於七月宣布，哈瑪斯必不得參與進一步治理。

以色列總理納坦雅胡反應激烈，重申絕不允許巴勒斯坦建國，稱此舉形同嘉獎哈瑪斯，警告會對相關國家帶來嚴重後果。其極右翼內閣成員並放話要併吞約旦河西岸，讓兩國方案永遠無法成真。

美國雖未出席這場會議，但白宮新聞秘書李威特重申川普總統立場，強調此種承認等於嘉獎哈瑪斯。川普也將於廿三日發表聯合國大會演說後，與阿拉伯、穆斯林國家領袖會晤。值得注意的是，德國、義大利與日本等美國盟友也未跟進法國。

聯合國秘書長古特瑞斯強調，沒有理由可以合理化哈瑪斯在對以色列犯下的恐怖攻擊和擄獲人質行徑。同樣，也沒有理由可以正當化對巴勒斯坦人民的集體懲罰。

