謠言終結站》網傳九層塔療效 不可輕信

謠言終結站

2025/09/23 05:30

網傳內容：九層塔含類黃酮、丁香酚、抗氧化劑等，具有護肝、強化免疫力、防失智、助眠、護心、保腸、抗菌抗病毒、減少關節炎、促進新陳代謝等9大功效，護肝、強腦、抗老一次到位？

查證結果：MyGoPen查證指出，九層塔是蔬菜類的辛香料，僅用來調味，天然食物依法不能宣稱療效，傳言不僅誇大，且未提醒相關腎臟病、免疫低下病患的風險。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法