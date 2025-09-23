為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    謠言終結站》網傳九層塔療效 不可輕信

    謠言終結站

    謠言終結站

    2025/09/23 05:30

    網傳內容：九層塔含類黃酮、丁香酚、抗氧化劑等，具有護肝、強化免疫力、防失智、助眠、護心、保腸、抗菌抗病毒、減少關節炎、促進新陳代謝等9大功效，護肝、強腦、抗老一次到位？

    查證結果：MyGoPen查證指出，九層塔是蔬菜類的辛香料，僅用來調味，天然食物依法不能宣稱療效，傳言不僅誇大，且未提醒相關腎臟病、免疫低下病患的風險。

