金正恩︰美不再要求無核化 就可對話

北韓最高領袖金正恩向美國喊話，聲稱只要華府願意放棄要求北韓棄核，平壤對與美方重啟談判抱持開放態度，並稱仍對美國總統川普抱持「美好回憶」。（歐新社）

2025/09/23 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕北韓國務委員會委員長金正恩廿一日在第十四屆最高人民會議發表談話時表示，只要美國不再堅持朝鮮半島無核化立場，平壤願意與華府對話，並強調打造核武應對來自美國和南韓的威脅以捍衛國家安全，乃北韓的生存之道，不會為了廢止國際制裁放棄核武。

北韓官方媒體「朝鮮中央通信社」報導，金正恩申明，若美國能接受現實，放下對北韓無核化的「荒謬執念」，且懷有對和平共存的真誠意願，平壤沒有不與美國坐下商談的理由。

金正恩還提到對美國總統川普抱持「美好回憶」，這也是川普第二任期首次被金正恩點名。兩人曾在川普第一總統任期內三度會晤，但後續談判破局。華府智庫「史汀生中心」北韓專家李敏英（Rachel Minyoung Lee）指出，金正恩藉此向川普釋出善意，目的是要美方重新思考朝鮮半島無核化政策。

南韓總統李在明接受路透專訪時指出，北韓每年建造十五至廿枚核彈，任何凍結其生產的措施，都是朝向最終廢止平壤核計畫的有效措施，因此可推動核武減產的中期協商，待長期下來雙方恢復互信，北韓對政權安全的擔憂也隨之消退，便可追求無核化。由於平壤拒絕與首爾對話，李在明呼籲川普藉十月出席在南韓舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，嘗試安排與金正恩會晤。

