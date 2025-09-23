柯克追悼會人數逾10萬 美媒︰堪比總統國葬╱遺孀原諒兇手 川普封殉道烈士

美國總統川普（左）在保守派政治網紅柯克的追悼會上，擁抱柯克遺孀艾瑞卡（右）。（法新社）

2025/09/23 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國保守派政治網紅柯克（Charlie Kirk）遇刺身亡，其創立的保守派青年組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）廿一日在亞利桑那州鳳凰城「州農體育場」，為他舉行盛大追悼會，吸引十萬人到場。美國總統川普也親赴致意，稱柯克為「殉道烈士」。柯克遺孀艾瑞卡（Erica Kirk）則哽咽表示原諒兇手，「仇恨的答案就是不以仇恨相應」。

本月十日被槍殺的柯克在保守派中極具號召力，其追思會動用職業美式足球亞利桑那紅雀主場，觀眾席可容納六．三萬人，儀式前六小時就出現排隊入場人龍，直至開始前卅分鐘已滿座；主辦單位另安排一座鄰近場館做為第二現場，推估追悼人數上看十萬人。會場以紅金色為主調，兩側掛起美國國旗，許多人身穿「讓美國再次偉大」（MAGA）與「自由」（Freedom）字樣服裝出席，壯觀場面猶如美式足球超級盃（Super Bowl）。

不僅如此，現場高官雲集，除了正副總統川普和范斯外，聯邦眾議院議長強生、國務卿魯比歐、白宮幕僚長威爾斯、國防（戰爭）部長赫格塞斯、國家情報首長加巴德、衛生部長小羅勃甘迺迪、國土安全部長諾姆等人均出席。億萬富豪馬斯克也到場，並一度與先前鬧不和的川普並肩而坐，兩人握手交談。

稱會場像宗教復興聚會 川普︰恨我的對手

川普在致詞時表示，柯克是「為信念奮戰到最後一口氣」的人，他一生帶給外界的啟示就是，永遠不要低估一個人憑藉善良的心、公義的使命、樂觀的精神，以及一場接一場戰鬥下去的意志所能做的事。當他被告知柯克中槍那刻，正在白宮與「非常有權勢的人」談話，但他立刻請對方離場。他也提到，追悼會現場彷彿「昔日的宗教復興聚會」，但他坦言自己不像柯克懷抱高尚精神，「我憎恨我的對手」。

川普重申，將追授象徵美國最高平民榮譽的總統自由獎章給柯克，引起一陣歡呼。最後，川普請柯克遺孀艾瑞卡上台，兩人擁抱並接受民眾打氣。據了解，艾瑞卡將繼承亡夫遺志，接任「美國轉捩點」領導層職務。

華盛頓郵報指出，雖然柯克從未入閣，但其追悼會規模及出席的共和黨領袖陣容，堪比美國人所見過的前總統國葬，足見柯克的影響力。紐約時報則形容，美國政府高層官員與基督福音教派崇敬儀式共聚，不僅是依循柯克信仰的教派傳統向他致敬，還反應在川普執政下，基督教保守派與共和黨政治已高度融合。

