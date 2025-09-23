為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    英澳加葡承認巴勒斯坦國 美批作秀、以嗆加倍建屯墾區

    法國和沙烏地阿拉伯將共同召開峰會，爭取全球多國領袖支持以色列和巴勒斯坦並存的「兩國方案」。圖為巴黎艾菲爾鐵塔21日打出象徵兩國方案的投影。（法新社）

    法國和沙烏地阿拉伯將共同召開峰會，爭取全球多國領袖支持以色列和巴勒斯坦並存的「兩國方案」。圖為巴黎艾菲爾鐵塔21日打出象徵兩國方案的投影。（法新社）

    2025/09/23 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國、澳洲、加拿大、葡萄牙廿一日先後宣布正式承認巴勒斯坦國，隨著聯合國大會總辯論廿三日展開，以及法國和沙烏地阿拉伯準備在廿二日召開峰會，爭取全球多國領袖支持「兩國方案」（Two-state solution），預計將有更多國家跟進承認巴勒斯坦國。然而，美國批評此舉為「作秀」，以色列也稱這波風潮可能產生適得其反的效果，並矢言將加倍在約旦河西岸建設猶太人屯墾區。

    「紐約時報」指出，英國首相施凱爾在聲明中表示，兩國方案的希望正在消退，為了重燃和平與兩國方案的希望，英國正式承認巴勒斯坦國。加拿大總理卡尼指責以色列政府阻止巴勒斯坦建國前景，但此舉不表示加拿大支持巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」；澳洲總理艾班尼斯表示，兩國方案「始終是以色列和巴勒斯坦人民實現長久和平與安全的唯一途徑」；葡萄牙外交部長藍格爾（Paulo Rangel）則說，兩國方案是促進以巴和平共存的途徑。

    然而，美國國務院一名發言人表示，「我們的優先事項很明確：釋放人質、確保以色列安全，以及在擺脫哈瑪斯後，整個地區才有可能迎來和平與繁榮」。以色列總理納坦雅胡則透過影片發布聲明，「我向那些承認巴勒斯坦國的領袖發出一個明確訊息：你們是在為恐怖主義提供鉅額獎勵。我還有另一個訊息要告訴你們：這不會發生，巴勒斯坦國不會在約旦河以西建立」。

    德外長︰透過談判實現兩國方案

    納坦雅胡還說，以色列已在朱迪亞－撒馬利亞區（Judea and Samaria Area）使猶太屯墾區倍增，將繼續朝此一方向前進。朱迪亞－撒馬利亞區是以色列對其管轄的約旦河西岸地區的官方名稱。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯則對各國承認巴勒斯坦國表示歡迎，稱此乃「朝著實現公正、長久和平邁出的重要且必要的一步」。

    德國外交部長瓦德福表示，透過談判實現兩國方案，才是讓以色列人與巴勒斯坦人都能在和平、安全與尊嚴中生活的道路，因此「承認巴勒斯坦國是這個過程的終點，但這個過程必須現在啟動」。

    至於法國和沙烏地阿拉伯準備召開的峰會，以色列駐聯合國大使達諾（Danny Danon）表示，以美兩國將予以杯葛，並形容這場活動是場「馬戲」。美國也警告，任何對以色列採取行動的國家，都可能面臨後果，包括法國。

