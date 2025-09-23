川普表態 捍衛波蘭和波海國家

3架俄羅斯米格-31戰鬥機19日入侵愛沙尼亞領空，滯留12分鐘，後由部署在該國執行空中警戒任務的義大利F-35戰機驅離。（法新社檔案照）

2025/09/23 05:30

俄頻侵成員國領空 北約與歐盟加強警戒

〔編譯林家宇／綜合報導〕俄羅斯本月接連侵犯北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭、羅馬尼亞和愛沙尼亞領空，促使北約和歐盟加強東翼監控警戒。其中，愛沙尼亞要求對波羅的海空域增援額外防空能量；美國總統川普也表態，若莫斯科持續升高情勢，美方將協助捍衛波蘭和波羅的海國家。波蘭總理圖斯克廿二日更強調，將毫不猶豫擊落侵犯其領空並構成威脅的飛行物。

波蘭總理︰將擊落入侵飛行物

歐洲新聞台（Euronews）報導，立陶宛、愛沙尼亞和捷克等國敦促北約，對莫斯科挑釁採取更強硬的應對措施，包括擊落侵犯盟國邊界的俄軍軍機，前例為二〇一五年俄軍一架蘇愷-24戰鬥轟炸機，在數度無視警告闖入土耳其領空情況下，遭土國F-16戰機擊落。

請繼續往下閱讀...

捷克總統帕維爾呼籲考量擊落俄國軍機等適當應對方式；立陶宛國防部長薩卡利埃內則在社群媒體發文，喊話對俄國考驗北約邊界的行為展現決心，「土耳其已在十年前樹立榜樣」。

三架俄國米格-31戰鬥機十九日入侵愛沙尼亞領空，滯留十二分鐘，後由部署在該國執行空中警戒任務的義大利F-35戰機出動，將俄機驅離。俄國國防部否認指控，聲稱戰機是在俄羅斯西北部與芬蘭接壤的卡瑞里亞，與飛地加里寧格勒之間執行「例行飛行任務」。

愛沙尼亞外交部長薩克納指出，當時俄機與首都塔林近在咫尺，斥其行徑為「前所未見的猖狂」，目的是要測試歐洲與北約決心。愛沙尼亞為此援引北大西洋公約第四條，召集成員國協商，為聯合應對行動鋪路，同時要求聯合國安理會廿二日召開緊急會議，批評莫斯科行徑與安理會常任理事國承擔的責任相悖，

俄國頻繁侵擾引發歐洲警戒，更促使北約啟動「東翼哨兵行動」，強化東翼邊界安全。德國空軍廿一日發布聲明指出，俄軍伊留申IL-20電子偵察機當天在波羅的海國際空域飛行，德軍出動兩架「歐洲颱風」戰機進行追蹤，再交由兩架瑞典JAS-39獅鷲戰機接手。

廿一日被媒體問及華府是否會向與俄羅斯接壤的北約盟友提供支援時，川普回答：「是的，我會」，並透露已聽取近期俄機侵犯愛沙尼亞領空簡報，「我們不喜歡這種狀況」。俄羅斯廿日則否認該國戰機侵犯北約領空，並警告做出相關指控的國家恐「加劇緊張局勢」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法