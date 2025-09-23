10/14投開票》爭自民黨總裁 高市、小泉民調領先

日本自民黨臨時總裁選舉22日公告，前經濟安保擔當大臣小林鷹之（由左至右）、前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安保擔當大臣高市早苗，以及農林水產大臣小泉進次郎等5位參選人上午完成登記，下午舉行政見發表會，選戰正式開跑。（法新社）

2025/09/23 05:30

5人登記 「首位女總裁」或「最年輕總裁」可能出爐

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕日本自民黨臨時總裁選舉廿二日公告，五位參選人上午完成登記，下午舉行政見發表會，選戰正式開跑，十月四日投開票。

五位參選人經由抽籤決定的登記順序，為前經濟安保擔當大臣小林鷹之、前幹事長茂木敏充、官房長官林芳正、前經濟安保擔當大臣高市早苗，以及農林水產大臣小泉進次郎。目前以高市和小泉的民調支持度最高，透過這次選舉，自民黨可能誕生首位女總裁或最年輕總裁。

五位參選人的競選總幹事（選對本部長）廿二日也就定位，高市陣營為前外務大臣中曾根弘文，小泉陣營為財務大臣加藤勝信，小林陣營為前防衛大臣濱田靖一，林陣營為前厚生勞動大臣田村憲久，茂木陣營則為前經濟產業大臣梶山弘志。五人都是資深議員，其中高市、茂木和林的競選總幹事都是去年的老面孔。

政策藍圖 聚焦物價、外國人

根據各陣營推出的政策藍圖，歸納此次總裁選舉的主要議題，包括高物價對策、外國人政策改革或管制、如何挽回選民的信任及自民黨的重生，以及國會眾參兩院「朝小野大」的情況下，如何與在野黨合作等。另外，五人在電視節目中一致表態，上任後不會在短期內解散國會。然而，去年石破茂在總裁選舉時也曾做出相同表態，就任首相四天後，卻閃電解散國會。

五位參選人下午在自民黨總部發表演說。在今年七月成為參議院選舉焦點的「外國人政策」中，高市一開頭就提到，「我是奈良的女人」，奈良公園的梅花鹿遭到外國人踢打，有人甚至將神社的鳥居當作單槓，攀爬遊玩，外國觀光客竟然如此對待日本人珍視的事物，「該是時候有所作為」，「我將嚴肅思考如何與外國人和平共處、相互體諒；對於每年大量引進與我們文化差異過大的群體，政策必須重新檢討」。

小林也主張入境管理與外國人政策嚴格化，管制外資購買土地與不動產，對於外國勢力的假訊息與干涉，將設立刑罰與登錄制度。茂木表示，將對違法外國人嚴格處理，統一管理外國人與外資收購土地。小泉則說，將強化外國人相關政策的綜合對策。

這次臨時總裁選舉採用全國黨員黨友投票的「全規」方式進行，即黨籍國會議員二九五票，黨員黨友票以公式換算後分配二九五票，總票數共五九〇票。第一輪投票若無人過半，則由得票最高的前兩名進行第二輪投票。自民黨近兩年來黨員流失嚴重，這次具有投票資格者比去年減少十四萬人，約九十一萬人。

挺石破黨員票 牽動選舉結果

在去年的總裁選舉中，石破茂拿到廿九％的黨員黨友票，約廿．二萬票。由於石破不再參選，支持石破的黨員票流向，將牽動選舉結果。目前五大陣營中，小泉和林芳正均凸顯延續石破路線，被認為是為了爭取石破的黨員票。而高市、茂木和小林三人與石破之間有極大鴻溝，石破的支持者恐難倒向支持這三人。

