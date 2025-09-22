川普要求司法部長 盡快起訴3政敵

美國總統川普20日公開促請司法部長邦迪，對加州聯邦參議員謝安達與紐約州檢察長詹樂霞等政敵，採取法律行動。謝安達和詹樂霞分別領導對川普的調查，皆與川普有過衝突。（路透檔案照）

前FBI局長柯米、參議員謝安達、紐約州檢察長詹樂霞在列

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報報導，美國總統川普廿日公開要求司法部長邦迪，盡快起訴被他形容為罪大惡極（guilty as hell）的三名政敵，堪稱對司法部獨立傳統的最新打擊。這三名被川普點名的政敵，若非曾涉及「通俄門」調查或國會彈劾川普，就是曾起訴過川普。

川普在社群媒體貼出寫給邦迪的發文，點名必須起訴前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James B. Comey）、民主黨籍聯邦參議員謝安達（Adam B. Schiff），以及紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。川普說，不能再拖著不起訴這三人，「這有損我們的名聲與信譽…他們彈劾我兩次，還起訴我（五次！），全都毫無根據。正義必須伸張，現在（就要）！！！」

紐時指出，即使是像川普這樣不甩應該與司法部的獨立傳統保持距離的美國總統，他此番大剌剌公開對邦迪下指導棋，已嚴重破壞公訴規程。

川普與上述三人的過節，據信分別是不滿柯米未追打川普在二○一六年總統大選的對手、民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓的「電郵門」案，以及調查二○一六年俄羅斯介入美國大選的通俄門案；謝安達曾參與國會的通俄門調查、主導國會第一次彈劾川普，並參與調查二○二一年一月六日川粉攻擊國會山莊案。至於詹樂霞，則曾起訴川普非法浮報財產、操縱房產價值的民事詐欺案。

這三人之所以可能被起訴，在於柯米被指控對國會說謊、謝安達被指控外洩機密資訊，以及詹樂霞被指控偽造抵押貸款申請文件。

前一天，負責調查詹樂霞的維吉尼亞州東區聯邦檢察官希伯特（Erik Siebert）宣布請辭。希伯特因不願起訴詹樂霞與柯米，被川普點名「我要他走人」。儘管如此，川普在寫給邦迪的同一封社群發文中，持續猛批希伯特，他將提名白宮助理哈利根（Lindsey Halligan）接替希伯特職位。

