    首頁　>　國際

    白官︰H-1B簽證 一次性收費10萬美元

    白宮20日就引發美國科技業震撼的H-1B簽證計畫變革，發布重要澄清，指稱每筆H-1B簽證申請收費10萬美元，是「一次性」付費，而且僅針對新簽證申請案。圖為美國總統川普19日在白宮簽署金卡簽證的行政命令。（路透）

    白宮20日就引發美國科技業震撼的H-1B簽證計畫變革，發布重要澄清，指稱每筆H-1B簽證申請收費10萬美元，是「一次性」付費，而且僅針對新簽證申請案。圖為美國總統川普19日在白宮簽署金卡簽證的行政命令。（路透）

    2025/09/22 05:30

    只針對新申請案 否定盧特尼克說法

    〔編譯張沛元／綜合報導〕白宮廿日就引發美國科技業震撼的H-1B簽證計畫變革，發布重要澄清，指稱每筆H-1B簽證申請收費十萬美元（約三○二萬台幣），是「一次性」付費，而且僅針對新簽證申請案，而非原本聲稱的每年收費以及新舊簽證都要收費。

    美國商務部長盧特尼克十九日在宣布大漲H-1B簽證費用時說，今後每筆H-1B簽證每年收費十萬美元，新申請與續簽都適用；但白宮新聞秘書李威特趕在新制生效前，在社群媒體上發文澄清說，十萬美元只要繳一次，而且只針對新申請案…「這不是年費，是一次性費用，僅適用於新申請，不適用於續簽，也不適用於現行H-1B簽證持有人」。

    不少持證外籍員工 不敢離開美國

    H-1B簽證收費新制已於美東時間廿一日午夜十二時零一分（台灣時間同日中午十二時零一分），即美西太平洋時間廿日晚間九時零一分生效。

    儘管此收費新制可能面臨法律挑戰，若干美國企業在白宮澄清前已告誡持H-1B簽證的外籍員工，若人在海外應盡快返美，若人在美國則勿隨意離境。不少持H-1B簽證的美企外籍員工，因而被迫放棄出國旅行，甚至還有航班因此掉頭與誤點。

    一架原定十九日傍晚起飛、從舊金山飛往杜拜的阿聯酋航空班機，因為機上有數名持H-1B簽證的印度乘客收到簽證收費消息，或雇主通知勿離開美國，誤點超過三小時，最後至少有五人下機。中國社群平台「小紅書」則有一名自稱在紐約工作的女子說，她收到公司要求儘速返美的通知時，正坐在從紐約飛往巴黎、已開始滑行準備起飛的聯合航空班機上，經過一番交涉才讓機長同意讓她下機。

    對此，李威特也說明，目前人不在美國的H-1B簽證持有者，稍後憑H-1B簽證返美時不會被收取十萬美元；H-1B簽證持有者可以像過去一樣正常出入境美國。

    美國的H-1B簽證允許企業擔保外籍專業人士赴美工作，如科學家、工程師與電腦程式設計師等，初簽三年，但可延長至六年。美國科技業廣泛透過H-1B簽證引進外籍人才，儘管該簽證的發放方式為隨機抽籤選取，但中籤者近四分之三為印度公民。美國在二○二四年批准約四○萬份H-1B簽證，其中三分之二為續簽。

