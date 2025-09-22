美TikTok7席董事 美國人佔6席

（路透）

2025/09/22 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國白宮新聞秘書李威特廿日證實，美中經貿團隊就短影音分享平台TikTok（抖音國際版）出售美國業務達成的協議，包括成立一個由美國人主導的新董事會，七名董事中將有六人為美國籍，程式的演算法也會由美國控制，預料「未來幾天」就會完成簽署。

演算法由美國控制

李威特向「福斯新聞」表示，TikTok美國營運團隊董事會的六名美國籍董事，將具備國家安全和網路安全認證，另一名董事則由目前的中國母公司「字節跳動」指派，最終協議料在數日內簽署，使字節跳動的持股比例降至廿％以下，改由美國軟體巨擘「甲骨文」（Oracle）等新投資者主導，其中甲骨文公司將成為TikTok的安全供應商，與美國政府合作監督TikTok美國用戶資料和隱私安全，美國用戶的資料也將存放在美國，中方無法存取。

用戶資料存美雲端設施

另一名官員也表示，協議將要求所有美國TikTok用戶資料，都存放在由甲骨文營運的美國雲端設施，其演算法「將在美國進行安全保護、重新訓練和運行，且不受字節跳動控制」。該官員表示，TikTok的內容推薦演算法將在美國監督下，進行徹底的重新訓練、審查和分析，這些資料不會在美國境外共享。

川普隨後在白宮被問及這筆交易時表示，有了不起的美國「愛國者」準備買下TikTok美國業務，「他們很有實力」，但拒絕透露董事會組成名單，僅稱將在稍後公布。中國商務部新聞發言人廿日則聲稱，中方樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。

美國前總統拜登在去年簽署國會通過的法案，限期字節跳動出售美國業務，否則將會強行關閉，而川普上任後多次透過行政命令延後該期限，目前已延至十二月中旬。川普本人對TikTok的態度也大幅逆轉，原本極為認同應基於國安理由禁用TikTok，但在去年大選時利用TikTok吸引年輕選票後，就改口認為不該禁。目前，川普的TikTok個人帳號擁有一千五百萬追蹤者，白宮也在上月開通TikTok官方帳號。

另一方面，美國民主黨籍聯邦眾議員史密斯（Adam Smith）率領一個跨黨派代表團，廿一日訪問北京，為二○一九年以來美國眾議員代表團首次訪中，將在北京人民大會堂與中國國務院總理李強會面，力求穩定雙邊關係。史密斯本月九日曾向「國家廣播公司新聞網」（NBC News）表示，開啟雙邊對話至關重要，但「與中國對話並不意味著認可他們所作所為」。

