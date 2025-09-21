為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    競逐自民黨總裁 小泉民調領先

    日本農林水產大臣小泉進次郎宣布參選自民黨總裁，被看好有望成為下一任首相。（美聯社）

    日本農林水產大臣小泉進次郎宣布參選自民黨總裁，被看好有望成為下一任首相。（美聯社）

    2025/09/21 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕攸關下一任日本首相人選的自民黨總裁之爭白熱化！農林水產大臣小泉進次郎廿日在東京宣布參選，並提出「經濟最優先」政見，強調解決高物價、提高工資、擴大投資。目前自民黨計畫參選的五人已就定位，以小泉民調領先，前經濟安全保障擔當大臣高市早苗緊追在後，被視為兩大熱門。

    小泉強調，要實現使國民收入增長超過物價漲幅，並承諾二○三○財政年度平均薪資提高一百萬日圓、削減汽油稅及改革所得稅，同時注重財政紀律及與在野黨磋商。他也將強化外國人管理、建立稻農安全網，並推動政治資金透明化。對於若就任首相是否繼續參拜靖國神社，他稱「會妥善判斷」，迴避表態。

    四十四歲的小泉是前首相小泉純一郎之子，被視為世代更迭象徵。去年總裁選首輪投票他名列第三，僅次高市早苗與石破茂，如今民調領先，高市緊追在後。小泉的自由派傾向可能引發黨內右翼不滿，但有望吸引搖擺選民。

    目前確定參選的五人為：前幹事長茂木敏充、前經濟安保大臣小林鷹之、官房長官林芳正、高市早苗及小泉進次郎。其中小林鷹之近來積極與台灣接觸，強調供應鏈去中國化。選戰九月二十二日開跑，十月四日投票，選出新總裁後，國會將進行首相指名選舉。

