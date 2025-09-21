為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　國際

    以1950億軍購 川普政府尋求國會放行

    以色列對加薩市發動地面攻勢，迫使大量巴勒斯坦居民20日持續逃向南部躲避戰亂。（路透）

    2025/09/21 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕加薩走廊人道危機使全球多數國家對以色列抱持批判立場，盟友美國雖對以國決策表達不悅，始終未中斷支持。就在多國陸續祭出措施限制以國取得武器之際，「華爾街日報」十九日報導，川普政府正尋求國會核准對以色列六十四億美元（約一九五○億台幣）軍售，包括三十八億美元採購三十架阿帕契攻擊直升機、十九億美元購三二五○輛步兵攻擊載具，以及七點五億美元支援品項。

    以色列不顧國際反對，十六日對加薩市展開地面進攻，十九日擴大行動並轟炸哈瑪斯基礎設施，呼籲居民南撤。但許多巴勒斯坦人表示無力負擔遷移費用。聯合國估計，加薩市及周邊約有一百萬人居住；以軍和加薩民防機構分別估算有四十八萬及四十五萬人逃離。

    以軍持續空襲加薩

    以軍稱臨時撤離路線提前四十八小時開放，並敦促民眾前往沿海人道區域馬瓦希，聲稱當地有醫療與基礎設施；但以方自戰爭初期雖將該地劃為安全區，仍多次空襲。根據加薩醫院數據，十九日全境至少四十一人死於以軍砲火，其中十一人在加薩市。

    美駐以大使赫克比透露，美國正與波灣國家會談，討論戰後加薩管理，由波灣國家參與建立過渡政府，美方擔任監督。巴勒斯坦自治政府（PA）表態願在國際支持下管理加薩，但以國總理納坦雅胡反對，也拒絕承認巴勒斯坦國。

    談及對以軍進攻加薩市的態度，赫克比稱美方立場是「為拯救人質並終結戰爭，以色列必須為所當為」。據以國判斷，加薩仍有約廿名人質尚存。

    另據報導，美國國務院八月底拒絕向PA與巴勒斯坦解放組織（PLO）共八十名官員發放赴美簽證，使兩方無法參加聯合國大會。儘管如此，大會十九日仍以一四五票同意、五票反對，允許巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯視訊演說，並決定若明年巴國官員仍無法入境，美方須允許其以視訊參與。

    熱門推播