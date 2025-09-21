五角大廈限制採訪 違者吊銷通行證

美國戰爭部（國防部）要求記者不得引用未經授權的資料，挨批侵犯新聞與言論自由。圖為戰爭部長赫格塞斯十九日在五角大廈的國家戰俘／失蹤人員紀念日的典禮上發言。（美聯社）

2025/09/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國川普政府十九日對採訪戰爭部（原名國防部）新聞的媒體記者發動新一輪與最嚴厲的打擊，將要求記者承諾不得收集任何未經明確授權發布的資訊，即使是非機密資訊，違者將被吊銷其採訪通行證。新規定將在二到三週內生效。

不得收集未經授權資訊

五角大廈發言人帕尼爾在聲明中指出，新政策是用來保護敏感資訊、保護國家安全與五角大廈內所有工作人員安全的基本常識性準則；戰爭部長赫格塞斯則在Ｘ上發文嗆說，五角大廈不是由新聞界來管，而是由人民；媒體不再被允許在此閒晃，記者應佩戴好證件、遵守規則，「不然就回家」。

根據一份十七頁的備忘錄，想在五角大廈內報導新聞的記者，必須簽署協議，限制其活動範圍並禁止取得未經授權資料；拒簽者將喪失採訪資格。文件明確指出，所有資訊發布前均需經授權官員批准，不論是否列為機密，違規者將面臨出入證停權或撤銷。

值得注意的是，備忘錄中提及的不得取用或刊登未經授權的資料，非僅限於機密資訊，連一些未明確標記為機密、敏感度較低的文件包括在內，這與過去數十年軍方與媒體互動的做法背道而馳。

川普重新上台後的戰爭部早就開始對記者設限，像是若無工作人員陪同甚至無法離開某些走廊、原本固定召開的記者會也喊卡，以及若干主流媒體常駐記者被趕出專屬辦公室。

哥倫比亞大學奈特第一修正案研究所副主任法洛表示，此新制是川普政府更廣泛攻擊言論自由與新聞自由的一部分。美國國家記者俱樂部會長巴爾薩摩則譴責說，要先獲得政府批准才能報導軍事新聞，那公眾就無法再獲得獨立報道。

