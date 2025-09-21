美H-1B簽證年費飆300萬 衝擊科技業

美國總統川普19日在白宮橢圓形辦公室宣布相關移民簽證改革，包括新推出的川普金卡。（路透）

2025/09/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十九日簽署一份修改簽證政策的公告，將對申請H-1B簽證以便雇用外籍員工赴美工作的企業開徵鉅額簽證費，每年每份H-1B簽證申請得支付十萬美元（約三○二萬台幣）。此舉恐重創仰賴來自印度與中國的技術勞工的美國科技業。此外，川普也宣布推出名為「川普金卡」的高階投資移民計畫。

川普回鍋白宮以來便持續收緊移民政策，此番修改H-1B簽證計畫，堪稱迄今最引人注目的修改臨時工作簽證舉措。商務部長盧特尼克在白宮嗆美企應該多雇用自己人，「培訓美國一流大學的應屆畢業生，別再引進外國人來搶工作」。

由於此H-1B簽證新制將在美東時間廿日午夜生效，包括微軟、摩根大通與亞馬遜已建議持該簽證、目前人不在美國的外籍員工，在新制生效前返美；至於目前在美國的簽證員工，則建議繼續留美與暫時避免出國。

H-1B簽證為美國發給外籍專業人士的非移民簽證，每年名額八萬五千件，主要受益者為印度科技人才。川普過去即批評此制度讓外國人取代美國勞工，首任時曾推動限縮，但遭法院駁回。支持者則認為，H-1B有助填補高科技人才缺口，維持美企競爭力。

印度全國軟體與服務業協會廿日表示，新制恐打亂印度科技服務業的全球營運；南韓外交部則正評估衝擊。南韓現代汽車-LG在美的電池工廠日前才有近五百人因違反移民法被捕，其中三百多人疑非法工作南韓人。

此外，根據白宮公布的行政命令，個人只需支付一百萬美元即可取得美國永久居留權，企業若為員工申辦則需支付二百萬美元。即將推出的「白金卡」更將價格拉高至五百萬美元，持卡人每年可在美國停留二七○天，且無須就境外收入繳稅。

